В ГД предложили включить Сбербанк в "белый список" сервисов
Депутат Авксентьева призвала включить Сбербанк в белый список сервисов
Логотип "Сбербанка" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк нужно включить в приоритетном порядке в "белый список" сервисов, которые остаются доступными без интернета в экстренных ситуациях, заявила депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.
"Поддержка Сбера ответила, что они пытаются попасть в "белый" список, но сроков пока нет. Думаю, что крупнейший российский банк нужно включить в приоритетном порядке — в интересах миллионов наших граждан", - написала она в своем Telegram-канале.
В "белый список" входят приложения и сайты, которые остаются доступными в периоды ограничений мобильной связи и интернета.
Так, на первом этапе Минцифры РФ включило в перечень VK, "Oдноклассники", Mail.ru, платформу Max, маркетплейсы Ozon и Wildberries, сервисы "Яндекса", "Дзен", Rutube, сайт платежной системы "Мир", личные кабинеты операторов связи "Билайн", Мегафон", МТС, "Ростелеком", T2. Также доступ обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства.
На втором этапе в "белый список" вошли сайты государственных органов (Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры, правительств субъектов РФ), "Почты России", Альфа-банка, государственной системы цифровой маркировки товаров "Честный знак", сайты "Комсомольской правды", РИА Новости, РБК, "Газеты.ру", "Ленты.ру", Rambler, РЖД и туристического портала "Туту.ру", навигатора "2ГИС", такси "Максим", сайт с прогнозом погоды Gismeteo.