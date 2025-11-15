"Прокремлевская пропаганда". Журналист высказался о скандале на Украине
Боуз — о реакции западных СМИ на коррупцию на Украине: лучше поздно, чем никогда
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Британское издание Financial Times, ранее опубликовавшее материал о коррупции на Украине, несколько лет назад называло подобную информацию "прокремлевской пропагандой", сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Financial Times распространяет "прокремлевскую пропаганду" и "дезинформацию" об Украине. Ну, именно так они сказали, когда я сообщил им все это несколько лет назад", — заявил Боуз.
Журналист добавил, что "лучше поздно, чем никогда".
Британская газета в субботу выпустила публикацию о коррупционном скандале в окружении главы киевского режима Владимира Зеленского под заголовком "Сумки с деньгами и золотой унитаз".
Коррупционный скандал
В понедельник НАБУ провело масштабную операцию по обнаружению коррупционных схем в украинском секторе энергетики. В агентстве опубликовали фотографии сумок, полных иностранных купюр, изъятых во время обысков, однако точная сумма пока не раскрыта.
Как отметил депутат Ярослав Железняк, следственные действия антикоррупционного бюро были проведены у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По сведениям "Украинской правды", сотрудники НАБУ пришли также к Миндичу, известному как "кошелек" Зеленского, но, по словам Железняка, бизнесмена успели вывезти из Украины.
В ведомстве также установили, что средства, вырученные благодаря мошенническим схемам в энергетическом секторе, отмывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко отметила, что в связи с этим Киев может потерять поддержку западных стран.
Во вторник НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступного формирования, замешанного в коррупции в сфере энергетики, включая Миндича. В деле также упоминается бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и Раде предстоит утвердить его отставку, а также увольнение Светланы Гринчук с поста министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.