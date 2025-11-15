Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Прокремлевская пропаганда". Журналист высказался о скандале на Украине - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251115/smi-864570782.html
"Прокремлевская пропаганда". Журналист высказался о скандале на Украине
"Прокремлевская пропаганда". Журналист высказался о скандале на Украине - 15.11.2025, ПРАЙМ
"Прокремлевская пропаганда". Журналист высказался о скандале на Украине
Британское издание Financial Times, ранее опубликовавшее материал о коррупции на Украине, несколько лет назад называло подобную информацию "прокремлевской... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T23:23+0300
2025-11-15T23:23+0300
украина
киев
владимир зеленский
энергоатом
financial times
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/53/841315321_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_af26f6900815a359c37aa6380cfff4c3.jpg
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Британское издание Financial Times, ранее опубликовавшее материал о коррупции на Украине, несколько лет назад называло подобную информацию "прокремлевской пропагандой", сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "Financial Times распространяет "прокремлевскую пропаганду" и "дезинформацию" об Украине. Ну, именно так они сказали, когда я сообщил им все это несколько лет назад", — заявил Боуз.Журналист добавил, что "лучше поздно, чем никогда".Британская газета в субботу выпустила публикацию о коррупционном скандале в окружении главы киевского режима Владимира Зеленского под заголовком "Сумки с деньгами и золотой унитаз".Коррупционный скандал В понедельник НАБУ провело масштабную операцию по обнаружению коррупционных схем в украинском секторе энергетики. В агентстве опубликовали фотографии сумок, полных иностранных купюр, изъятых во время обысков, однако точная сумма пока не раскрыта. Как отметил депутат Ярослав Железняк, следственные действия антикоррупционного бюро были проведены у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По сведениям "Украинской правды", сотрудники НАБУ пришли также к Миндичу, известному как "кошелек" Зеленского, но, по словам Железняка, бизнесмена успели вывезти из Украины. В ведомстве также установили, что средства, вырученные благодаря мошенническим схемам в энергетическом секторе, отмывались через офис в центре Киева. Депутат Ирина Геращенко отметила, что в связи с этим Киев может потерять поддержку западных стран. Во вторник НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступного формирования, замешанного в коррупции в сфере энергетики, включая Миндича. В деле также упоминается бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и Раде предстоит утвердить его отставку, а также увольнение Светланы Гринчук с поста министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
https://1prime.ru/20251115/ukraina-864570587.html
https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864570370.html
https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864569973.html
https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864568589.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/53/841315321_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_f0b558c8e202ea7ba439a34f411287b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, владимир зеленский, энергоатом, financial times, набу
УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Энергоатом, Financial Times, НАБУ
23:23 15.11.2025
 
"Прокремлевская пропаганда". Журналист высказался о скандале на Украине

Боуз — о реакции западных СМИ на коррупцию на Украине: лучше поздно, чем никогда

© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Британское издание Financial Times, ранее опубликовавшее материал о коррупции на Украине, несколько лет назад называло подобную информацию "прокремлевской пропагандой", сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Financial Times распространяет "прокремлевскую пропаганду" и "дезинформацию" об Украине. Ну, именно так они сказали, когда я сообщил им все это несколько лет назад", — заявил Боуз.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
СМИ сообщили о коварном ударе Европы по Украине
Вчера, 22:40
Журналист добавил, что "лучше поздно, чем никогда".
Британская газета в субботу выпустила публикацию о коррупционном скандале в окружении главы киевского режима Владимира Зеленского под заголовком "Сумки с деньгами и золотой унитаз".
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
На Украине предсказали Зеленскому грустный финал
Вчера, 22:22

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ провело масштабную операцию по обнаружению коррупционных схем в украинском секторе энергетики. В агентстве опубликовали фотографии сумок, полных иностранных купюр, изъятых во время обысков, однако точная сумма пока не раскрыта.
Как отметил депутат Ярослав Железняк, следственные действия антикоррупционного бюро были проведены у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По сведениям "Украинской правды", сотрудники НАБУ пришли также к Миндичу, известному как "кошелек" Зеленского, но, по словам Железняка, бизнесмена успели вывезти из Украины.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
"Золотой унитаз": На Западе раскрыли детали коррупционного скандала в Киеве
Вчера, 21:45
В ведомстве также установили, что средства, вырученные благодаря мошенническим схемам в энергетическом секторе, отмывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко отметила, что в связи с этим Киев может потерять поддержку западных стран.
Во вторник НАБУ предъявило обвинения семи участникам преступного формирования, замешанного в коррупции в сфере энергетики, включая Миндича. В деле также упоминается бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, и Раде предстоит утвердить его отставку, а также увольнение Светланы Гринчук с поста министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Украинские СМИ сообщили о готовящемся ударе по Зеленскому
Вчера, 20:18
 
УКРАИНАКиевВладимир ЗеленскийЭнергоатомFinancial TimesНАБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала