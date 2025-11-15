https://1prime.ru/20251115/spravka-864552540.html

Махмуд Аббас. Биографическая справка

Президент Палестины Махмуд Аббас отмечает в субботу 90-летие. | 15.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Президент Палестины Махмуд Аббас отмечает в субботу 90-летие. Ниже приводится биографическая справка. Президент Палестины Махмуд Аббас (Mahmoud Abbas) родился 15 ноября 1935 года в городе Сафад (подмандатная Палестина, ныне – Цфат, Израиль). В 1948 году, в период арабо-израильской войны (1947-1949) семья бежала из Палестины в Дамаск (Сирия). Занимался самообразованием, работал учителем начальной школы. В 1958 году окончил юридический факультет Дамасского университета. В 1982 году защитил докторскую диссертацию в Институте востоковедения Академии наук СССР (ныне – Институт востоковедения РАН) в Москве. Тема диссертации – "Связи между сионизмом и нацизмом" (1933-1945 годы). Эта работа позже легла в основу монографии "Другое лицо: секретные связи между нацистами и руководством сионистского движения" и стала причиной обвинения Аббаса в отрицании Холокоста. Доктор исторических наук. В середине 1950-х годов Махмуд Аббас начал участвовать в политической деятельности. Был членом подпольной группы, которая занималась военной подготовкой палестинцев. Вместе со своим соратником Ясиром Арафатом (будущим первым президентом Палестины) принимал участие в создании Движения за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), позже оно стало крупнейшей фракцией Организации освобождения Палестины (ООП). В 1957 году он переехал в Доху (Катар), занимал пост директора по работе с персоналом министерства образования. Нанимал палестинцев с Западного берега реки Иордан и сектора Газа для работы в Катаре на различные должности в сфере образования. В 1964 году Аббас переехал в Амман (Иордания), откуда следующие 10 лет участвовал в мобилизации ФАТХ. С того же года – член Центрального комитета ФАТХ. В 1970 году Аббас полностью включился в национальное палестинское движение. В 1974 году он выступил с идеей установления контактов с Израилем, которая получила одобрение Палестинского национального совета (парламента). В 1974-2003 годах возглавлял отдел переговоров ООП. В 1978 году Аббас инициировал проект "городов-побратимов", связывающих палестинские города с другими арабскими городами. В 1979-1981 годах возглавлял палестино-иорданский комитет. В 1980 году Аббас был избран членом исполкома ООП, где занимал различные руководящие посты. В 1982 году Аббас вместе с ООП переехал в Тунис после того, как организация была изгнана из Ливана в ходе вторжения Израиля (первая ливанская война 1982 года). В 1984-2000 годах был главой департамента международных отношений ООП. В начале 1990-х годов Аббас формировал палестинскую стратегию переговоров как на мирной конференции в Мадриде (1991), так и на секретных встречах с израильтянами в Норвегии. 13 сентября 1993 года представлял палестинскую сторону на церемонии подписания Соглашений "Осло" (два международных соглашения по урегулированию палестино-израильского конфликта, заключенных при посредничестве Норвегии) в США. В 1995 году, после 47 лет изгнания, Махмуд Аббас вернулся на родину. В 1996-2002 годах он возглавлял Центральную избирательную комиссию. Координировал первые в истории прямые палестинские выборы в январе 1996 года, на которых был избран законодательный орган – Палестинский законодательный совет, и первого президента Палестины Ясира Арафата (1996-2004). Сам Аббас был избран в совет представителем города Калькилия на Западном берегу реки Иордан. В 1996 году избран генеральным секретарем исполкома ООП, став вторым лицом после Арафата в иерархии организации. Занимал эту должность до 2004 года. В июле 2000 года Аббас был старшим членом палестинской делегации на мирных переговорах в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд, США). Выступил против палестинского восстания, известного как вторая интифада (2000-2005). 30 апреля 2003 года под давлением США председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Ясир Арафат назначил Аббаса премьер-министром ПНА. Однако уже 6 сентября 2003 года Аббас подал в отставку из-за разногласий с Арафатом по вопросу контроля над силами безопасности и палестинским движением ХАМАС. В тот период при участии Аббаса был дан старт реализации положений "Дорожной карты" (план по урегулированию палестино-израильского конфликта 2003 года, который не был реализован), активизировались палестино-израильские контакты. В ноябре 2004 года, после смерти Ясира Арафата, Аббас был назначен главой исполкома ООП. В мае 2018 года был переизбран на этот пост. В ноябре 2004 года Аббас также занял пост председателя движения ФАТХ. В 2016 году был переизбран. 9 января 2005 года Махмуд Аббас одержал победу на выборах главы Палестинской национальной администрации, набрав 62,32% голосов избирателей. 15 января 2005 года официально вступил в должность на четыре года. На протяжении всего срока президентства Аббас подвергался критике за управление внутренними делами и неспособность продвигать мирный процесс с Израилем, введение санкций против сектора Газа с целью давления на ХАМАС, подавлении гражданских свобод на Западном берегу, арестов диссидентов и пр. В 2007 году ХАМАС захватил власть в секторе Газа, с тех пор администрация Аббаса контролирует только Западный берег реки Иордан. В 2009 году, когда срок президентских полномочий Аббаса истек, он заявил, что имеет конституционные полномочия еще на год, пока не пройдут выборы в законодательные органы, так как палестинское законодательство предписывало проводить выборы в законодательные органы и президентские выборы одновременно. Однако они были отложены. В декабре 2009 года ООП продлила полномочия Махмуда Аббаса на неопределенный срок с целью избежать конституционного кризиса на палестинских территориях. 5 января 2013 года в связи с получением Палестиной статуса "государства-наблюдателя" при ООН Махмуд Аббас распорядился ввести на всех официальных документах новое название палестинской автономии - "Государство Палестина". Себя Аббас распорядился называть президентом государства. Аббас считается умеренным прагматиком, он стал первым из палестинских политиков сторонником урегулирования израильско-палестинского конфликта путем диалога. Он внес важный вклад в палестинское национальное движение и Ближний Восток в целом. В сентябре 2015 года Аббас заявил на Генеральной Ассамблее ООН, что палестинцы более не могут считать себя связанными соглашениями с Израилем, который их систематически нарушает. Он также обвинил Израиль в нарушении соглашений по созданию независимой Палестины. В 2019 году он заявил, что был вынужден отложить президентские и парламентские выборы в Палестине из-за ХАМАС, а его преемника должен избрать народ. В январе 2021 года Аббас подписал указ-закон о проведении выборов в законодательные органы, президентских выборов и выборов в Национальный совет в три этапа в течение 2021 года. Но уже в апреле Аббас объявил, что выборы отложены до тех пор, пока Израиль не разрешит провести голосование в Иерусалиме. В августе 2024 года Аббас заявил, что сектор Газа должен быть передан под управление законных палестинских властей, он также назвал неприемлемыми израильские планы временного контроля над анклавом. В сентябре 2024 года с трибуны Генассамблеи ООН Аббас заявил, что палестинцы почти год переживают "одно из самых ужасающих преступлений нашего времени": "Это преступление полномасштабной геноцидальной войны, которую ведет Израиль… только в Газе были убиты более 40 тысяч мучеников, тысячи остаются под завалами… пострадали более 100 тысяч человек". В ноябре 2024 года Аббас издал конституционную декларацию с порядком передачи власти, по которой в случае "если должность президента страны окажется вакантной", глава Палестинского национального совета Рухи Фаттух временно будет исполнять обязанности президента до проведения президентских выборов, которые должны пройти в срок до 90 дней после того, как должность президента станет вакантной. В сентябре 2025 года в видеообращении к участникам 80-й сессии Генассамблеи ООН Махмуд Аббас заявил о намерении провести парламентские и президентские выборы в Палестине в течение года после прекращения войны в секторе Газа. Он сообщил, что поручил комитету по подготовке временной конституции за три месяца завершить работу, после чего состоится передача власти от ПНА к будущим органам власти государства Палестина. Махмуд Аббас был председателем Общества советско-палестинской дружбы. Регулярно посещал СССР и Россию. Первый раз он посетил Москву в 1979 году во главе делегации ФАТХ. Первый официальный визит Махмуда Аббаса в Россию в качестве главы ПНА состоялся в январе 2005 года. В марте 2013 года Махмуд Аббас совершил первый официальный визит в Россию в статусе президента Государства Палестина. Последний раз Аббас приезжал в Россию в мае 2025 года для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве. В 2019 году Аббас заявил: "Мы полностью удовлетворены тем, как развивались наши отношения сначала с Советским Союзом, а затем и с Российской Федерацией. Они неизменно были ровными и никогда, ни в советскую эпоху, ни сейчас, не претерпевали каких-либо изменений". В мае 2025 года Аббас заявил: "Мы благодарим Российскую Федерацию за ее подходы, ее позиции в поддержку палестинской проблемы, позиции в политической, экономической и других сферах. Мы очень хорошо знаем, что Россия всегда стоит в поддержку справедливости и поддерживает создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме на основе международного права". Махмуд Аббас – автор более 60 книг. В их числе – "Палестинская проблема. Новые перспективы" (1978), "Сионизм: начало и конец" (1980), "Значение победы над фашизмом" (1981), "Путь в Осло", "Другое лицо", "Палестино-израильские мирные переговоры" и многие другие. Удостоен российского Ордена Дружбы (2013). Награжден алжирским Национальным орденом "За заслуги" (2014). Удостоен высшей награды мусульман России – Ордена Почета "Аль-Фахр" I степени (2008), ордена Славы и Чести I степени Русской православной церкви (2015) и др. Почетный доктор МГИМО (2008), Почетный доктор дипломатической академии МИД России (2014), Почетный доктор Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы (2015). Махмуд Аббас женат на Амине Аббас (Amina Abbas). В браке родились трое сыновей. В 2003 году старший сын Мазен скончался в возрасте 42 лет. Ясер Аббас владеет компанией PalTech, специализирующейся на поставках в автономию электронной техники. Младший сын – Тарик Аббас – генеральный менеджер компании Sky Advertising, он занимается рекламой и PR-технологиями.

