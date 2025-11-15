Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США заявили, что пошлины позволили получить доступ к зарубежным рынкам - 15.11.2025, ПРАЙМ
В США заявили, что пошлины позволили получить доступ к зарубежным рынкам
В США заявили, что пошлины позволили получить доступ к зарубежным рынкам - 15.11.2025, ПРАЙМ
В США заявили, что пошлины позволили получить доступ к зарубежным рынкам
Введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины позволили Соединенным Штатам получить доступ к зарубежным рынкам, которого страна пыталась... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T02:01+0300
2025-11-15T02:01+0300
экономика
мировая экономика
сша
сальвадор
аргентина
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 15 ноя - ПРАЙМ. Введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины позволили Соединенным Штатам получить доступ к зарубежным рынкам, которого страна пыталась добиться более 25 лет, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. Ранее Белый дом сообщил о достижении договоренностей по рамочным соглашениям о торговле с Сальвадором, Гватемалой, Аргентиной, Эквадором и Швейцарией. "Мы ввели пошлины. Мы провели переговоры. У нас есть соглашения, и они реальны. Они содержательны. Они дают нам новый доступ на зарубежные рынки, которого мы пытались добиться более 25 лет", - сказал Грир телеканалу Fox Business. Торгпред отметил, что Соединенные Штаты смогли навязать миру новый раунд торговых переговоров и наверстать 30 лет упущенного времени. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
сша
сальвадор
аргентина
мировая экономика, сша, сальвадор, аргентина, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, САЛЬВАДОР, АРГЕНТИНА, Дональд Трамп
02:01 15.11.2025
 
В США заявили, что пошлины позволили получить доступ к зарубежным рынкам

Грир: пошлины Трампа позволили США получить доступ к зарубежным рынкам

ВАШИНГТОН, 15 ноя - ПРАЙМ. Введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины позволили Соединенным Штатам получить доступ к зарубежным рынкам, которого страна пыталась добиться более 25 лет, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
Ранее Белый дом сообщил о достижении договоренностей по рамочным соглашениям о торговле с Сальвадором, Гватемалой, Аргентиной, Эквадором и Швейцарией.
"Мы ввели пошлины. Мы провели переговоры. У нас есть соглашения, и они реальны. Они содержательны. Они дают нам новый доступ на зарубежные рынки, которого мы пытались добиться более 25 лет", - сказал Грир телеканалу Fox Business.
Торгпред отметил, что Соединенные Штаты смогли навязать миру новый раунд торговых переговоров и наверстать 30 лет упущенного времени.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАСАЛЬВАДОРАРГЕНТИНАДональд Трамп
 
 
