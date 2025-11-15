https://1prime.ru/20251115/ssha-864553052.html

В США заявили, что пошлины позволили получить доступ к зарубежным рынкам

2025-11-15T02:01+0300

ВАШИНГТОН, 15 ноя - ПРАЙМ. Введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины позволили Соединенным Штатам получить доступ к зарубежным рынкам, которого страна пыталась добиться более 25 лет, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир. Ранее Белый дом сообщил о достижении договоренностей по рамочным соглашениям о торговле с Сальвадором, Гватемалой, Аргентиной, Эквадором и Швейцарией. "Мы ввели пошлины. Мы провели переговоры. У нас есть соглашения, и они реальны. Они содержательны. Они дают нам новый доступ на зарубежные рынки, которого мы пытались добиться более 25 лет", - сказал Грир телеканалу Fox Business. Торгпред отметил, что Соединенные Штаты смогли навязать миру новый раунд торговых переговоров и наверстать 30 лет упущенного времени. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.

