Экс-советник Трампа сделал резкое заявление после ЧП на Украине

Экс-советник Трампа сделал резкое заявление после ЧП на Украине - 15.11.2025, ПРАЙМ

Экс-советник Трампа сделал резкое заявление после ЧП на Украине

15.11.2025

МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Генерал армии США и экс-советник Дональда Трампа Майк Флинн заявил в социальной сети Х о том, что Запад потерпел поражение в конфликте на Украине. "Война на Украине проиграна, и США должны пересмотреть все решения, принятые при администрации Байдена", — написал он в ответ на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о коррупционном скандале на Украине. Эксперт подчеркнул, что США следует немедленно отказаться от участия в этом конфликте. "Это катастрофа", — заключил он. До этого Орбан указал на обнаружение на Украине сети, действующей как мафия и имеющей связи с Владимиром Зеленским. Он обвинил Европейский Союз в намерении влить деньги, собранные с европейских налогоплательщиков, в украинский хаос и заявил о непрекращаемом отказе отправлять венгерские средства на Украину. В свете этих событий, по его словам, Будапешт не будет поддаваться давлению со стороны украинского руководства. Десятого ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о проведении масштабных операций в энергетическом секторе, сопроводив заявление фото с найденными при обысках сумками, полными иностранной валюты. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что обыски были проведены у бывшего министра энергетики и текущего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". По данным из источника "Украинской правды", также обыски прошли у предпринимателя и союзника Зеленского Тимура Миндича, который успел покинуть страну. Впоследствии НАБУ выпустило аудиозаписи, связанной с коррупционным расследованием в энергетике, где упоминались лица, обозначенные кодовыми именами "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По информации Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — Дмитрий Басов из "Энергоатома", а "Рокет" — советник бывшего министра Галущенко Игорь Миронюк. Одиннадцатого ноября НАБУ выдвинуло обвинения против семи членов преступной сети, занимавшейся коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Среди обвиняемых оказался также экс-вице-премьер Алексей Чернышов. Галущенко был временно отстранен от должности министра юстиции, а парламенту предстоит утвердить его отставку вместе с уходом Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Владимир Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его финансового покровителя Александра Цукермана.

