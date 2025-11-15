https://1prime.ru/20251115/ssha-864556337.html
Бывшая соратница Трампа сделала резкое заявление про его нападки
2025-11-15T07:24+0300
МОСКВА, 15 ноября — ПРАЙМ. Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин ответила на обвинения экс-президента Дональда Трампа в социальной сети X, который назвал ее сумасшедшей, подчеркнув свою постоянную поддержку бывшего президента. "Я поддерживала президента Трампа, тратя слишком много своего драгоценного времени и собственных денег, и боролась за него еще упорнее, даже когда почти все остальные республиканцы отвернулись и осудили его", — написала она. Грин связала обвинения с предстоящим голосованием по вопросу раскрытия документов, связанных с делом Джеффри Эпштейна. Тем не менее, она продолжает молиться за успех администрации Трампа, уверяя, что американский народ отчаянно заслуживает того, за что голосовал. В пятницу Трамп заявил, что он не намерен поддерживать Грин на следующих выборах, назвав ее "разглагольствующей сумасшедшей" за критику его политики. По словам Трампа, разногласия возникли после того, как он предоставил Грин данные опросов, показывающие, что она получила бы лишь 12% голосов, если бы участвовала в выборах сенатора или губернатора от штата Джорджия. Сообщается, что Грин намеревается баллотироваться на пост президента на выборах в 2028 году, поскольку считает себя подлинным представителем движения MAGA, основанного Трампом, как ранее указал портал Notus, ссылаясь на источники. Однако сама Грин отрицает такие планы.
