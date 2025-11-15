https://1prime.ru/20251115/sud--864563232.html

Суд отменил приговор экс-вице-губернатору Самарской области Гендину

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Мосгорсуд отменил шесть лет колонии для бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина по первому уголовному делу о хищении 3,8 миллиона рублей, сообщил РИА Новости один из участников процесса. Таганский суд Москвы в сентябре приговорил Гендина к шести годам колонии за хищения 3,8 миллиона рублей. Дело было связано с коммерческой деятельностью Гендина со своим партнером, который и написал на него донос. Вину Гендин не признал. "Приговор Таганского районного суда города отменен за истечением срока давности в части - Гендин освобожден от наказания в части отбытия срока, в остальном оставлен без изменения", - сказал собеседник агентства. По его словам, Гендин по-прежнему остается в СИЗО. В сентябре сообщалось, что в отношении бывшего чиновника также возбуждено второе уголовное дело о крупном мошенничестве, его рассматривает Пресненский суд Москвы.

