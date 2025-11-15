Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отменил приговор экс-вице-губернатору Самарской области Гендину - 15.11.2025, ПРАЙМ
Суд отменил приговор экс-вице-губернатору Самарской области Гендину
Суд отменил приговор экс-вице-губернатору Самарской области Гендину - 15.11.2025, ПРАЙМ
Суд отменил приговор экс-вице-губернатору Самарской области Гендину
Мосгорсуд отменил шесть лет колонии для бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина по первому уголовному делу о хищении 3,8 миллиона рублей,... | 15.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Мосгорсуд отменил шесть лет колонии для бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина по первому уголовному делу о хищении 3,8 миллиона рублей, сообщил РИА Новости один из участников процесса. Таганский суд Москвы в сентябре приговорил Гендина к шести годам колонии за хищения 3,8 миллиона рублей. Дело было связано с коммерческой деятельностью Гендина со своим партнером, который и написал на него донос. Вину Гендин не признал. "Приговор Таганского районного суда города отменен за истечением срока давности в части - Гендин освобожден от наказания в части отбытия срока, в остальном оставлен без изменения", - сказал собеседник агентства. По его словам, Гендин по-прежнему остается в СИЗО. В сентябре сообщалось, что в отношении бывшего чиновника также возбуждено второе уголовное дело о крупном мошенничестве, его рассматривает Пресненский суд Москвы.
общество , россия, москва, самарская область, мосгорсуд
Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Самарская область, Мосгорсуд
13:52 15.11.2025
 
Суд отменил приговор экс-вице-губернатору Самарской области Гендину

Суд отменил шесть лет колонии для экс-вице-губернатора Самарской области Гендина

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание московского городского суда
Здание московского городского суда - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Здание московского городского суда. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Мосгорсуд отменил шесть лет колонии для бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина по первому уголовному делу о хищении 3,8 миллиона рублей, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
Таганский суд Москвы в сентябре приговорил Гендина к шести годам колонии за хищения 3,8 миллиона рублей. Дело было связано с коммерческой деятельностью Гендина со своим партнером, который и написал на него донос. Вину Гендин не признал.
"Приговор Таганского районного суда города отменен за истечением срока давности в части - Гендин освобожден от наказания в части отбытия срока, в остальном оставлен без изменения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, Гендин по-прежнему остается в СИЗО.
В сентябре сообщалось, что в отношении бывшего чиновника также возбуждено второе уголовное дело о крупном мошенничестве, его рассматривает Пресненский суд Москвы.
Суд удовлетворил новый иск ГП к экс-владельцу ЮГК
Вчера, 22:19
 
ОбществоРОССИЯМОСКВАСамарская областьМосгорсуд
 
 
