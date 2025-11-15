https://1prime.ru/20251115/sud-864560605.html

"Дворец спорта" подал иск к театру Кадышевой на 1,8 миллиона рублей

"Дворец спорта" подал иск к театру Кадышевой на 1,8 миллиона рублей - 15.11.2025, ПРАЙМ

"Дворец спорта" подал иск к театру Кадышевой на 1,8 миллиона рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Дворец спорта" (концертная площадка "Ледовый дворец") о взыскании с... | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T10:20+0300

2025-11-15T10:20+0300

2025-11-15T10:20+0300

бизнес

общество

санкт-петербург

ленинградская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861213645_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_7048b399860ac0f1b14c4a77d6698b10.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Дворец спорта" (концертная площадка "Ледовый дворец") о взыскании с театра народной музыки и песни "Золотое кольцо" около 1,8 миллиона рублей, следует из материалов дела. "ОАО "Дворец спорта" - исковое заявление... Ответчики ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо", - сообщается в карточке дела. Согласно карточке дела, исковые требования составляют около 1,8 миллиона рублей, причина претензий к театру певицы Надежды Кадышевой пока не уточняются, дата слушаний не назначена. Согласно данным на сайте "Ледового дворца", концерт Надежды Кадышевой и Григория Кадышева прошёл в июле 2025 года.

https://1prime.ru/20251114/ekonomika-864549470.html

санкт-петербург

ленинградская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , санкт-петербург, ленинградская область