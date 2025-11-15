https://1prime.ru/20251115/sud-864560605.html
"Дворец спорта" подал иск к театру Кадышевой на 1,8 миллиона рублей
"Дворец спорта" подал иск к театру Кадышевой на 1,8 миллиона рублей - 15.11.2025, ПРАЙМ
"Дворец спорта" подал иск к театру Кадышевой на 1,8 миллиона рублей
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Дворец спорта" (концертная площадка "Ледовый дворец") о взыскании с... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T10:20+0300
2025-11-15T10:20+0300
2025-11-15T10:20+0300
бизнес
общество
санкт-петербург
ленинградская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861213645_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_7048b399860ac0f1b14c4a77d6698b10.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Дворец спорта" (концертная площадка "Ледовый дворец") о взыскании с театра народной музыки и песни "Золотое кольцо" около 1,8 миллиона рублей, следует из материалов дела. "ОАО "Дворец спорта" - исковое заявление... Ответчики ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо", - сообщается в карточке дела. Согласно карточке дела, исковые требования составляют около 1,8 миллиона рублей, причина претензий к театру певицы Надежды Кадышевой пока не уточняются, дата слушаний не назначена. Согласно данным на сайте "Ледового дворца", концерт Надежды Кадышевой и Григория Кадышева прошёл в июле 2025 года.
https://1prime.ru/20251114/ekonomika-864549470.html
санкт-петербург
ленинградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861213645_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_a84a8cbb7c1682f9baf0b073b5c1d432.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , санкт-петербург, ленинградская область
Бизнес, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ленинградская область
"Дворец спорта" подал иск к театру Кадышевой на 1,8 миллиона рублей
"Дворец спорта" требует от театра Кадышевой 1,8 миллиона рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Дворец спорта" (концертная площадка "Ледовый дворец") о взыскании с театра народной музыки и песни "Золотое кольцо" около 1,8 миллиона рублей, следует из материалов дела.
"ОАО "Дворец спорта" - исковое заявление... Ответчики ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо", - сообщается в карточке дела.
Согласно карточке дела, исковые требования составляют около 1,8 миллиона рублей, причина претензий к театру певицы Надежды Кадышевой пока не уточняются, дата слушаний не назначена.
Согласно данным на сайте "Ледового дворца", концерт Надежды Кадышевой и Григория Кадышева прошёл в июле 2025 года.
Суд удовлетворил новый иск ГП к экс-владельцу ЮГК