"Дворец спорта" подал иск к театру Кадышевой на 1,8 миллиона рублей - 15.11.2025
"Дворец спорта" подал иск к театру Кадышевой на 1,8 миллиона рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Дворец спорта" (концертная площадка "Ледовый дворец") о взыскании с театра народной музыки и песни "Золотое кольцо" около 1,8 миллиона рублей, следует из материалов дела. "ОАО "Дворец спорта" - исковое заявление... Ответчики ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо", - сообщается в карточке дела. Согласно карточке дела, исковые требования составляют около 1,8 миллиона рублей, причина претензий к театру певицы Надежды Кадышевой пока не уточняются, дата слушаний не назначена. Согласно данным на сайте "Ледового дворца", концерт Надежды Кадышевой и Григория Кадышева прошёл в июле 2025 года.
Бизнес, Общество
10:20 15.11.2025
 
"Дворец спорта" подал иск к театру Кадышевой на 1,8 миллиона рублей

"Дворец спорта" требует от театра Кадышевой 1,8 миллиона рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании "Дворец спорта" (концертная площадка "Ледовый дворец") о взыскании с театра народной музыки и песни "Золотое кольцо" около 1,8 миллиона рублей, следует из материалов дела.
"ОАО "Дворец спорта" - исковое заявление... Ответчики ООО "Национальный театр народной музыки и песни "Золотое кольцо", - сообщается в карточке дела.
Согласно карточке дела, исковые требования составляют около 1,8 миллиона рублей, причина претензий к театру певицы Надежды Кадышевой пока не уточняются, дата слушаний не назначена.
Согласно данным на сайте "Ледового дворца", концерт Надежды Кадышевой и Григория Кадышева прошёл в июле 2025 года.
Суд удовлетворил новый иск ГП к экс-владельцу ЮГК
Вчера, 22:19
