https://1prime.ru/20251115/top-menedzher-864555335.html

Бывший топ-менеджер "Лукойла" частично признал вину в даче взятки

Бывший топ-менеджер "Лукойла" частично признал вину в даче взятки - 15.11.2025, ПРАЙМ

Бывший топ-менеджер "Лукойла" частично признал вину в даче взятки

Бывший топ-менеджер "Лукойла" Алексей Степанов, приговоренный к штрафу в 3,5 миллиона рублей за дачу взятки сотрудникам Центральной энергетической таможни,... | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T06:23+0300

2025-11-15T06:23+0300

2025-11-15T07:06+0300

экономика

финансы

москва

газпром

газпром нефть

роснефть

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864555335.jpg?1763179562

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Бывший топ-менеджер "Лукойла" Алексей Степанов, приговоренный к штрафу в 3,5 миллиона рублей за дачу взятки сотрудникам Центральной энергетической таможни, частично признал вину, сказано в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости. "В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемых преступлений признал частично", - говорится в документе. Согласно материалам, другой фигурант - бывший сотрудник Центральной энергетической таможни Сергей Петрович - частично признал вину только в получении взятки, а его коллеги Алексей Акимов и Андрей Брехов частично признали вину только в разглашении налоговой тайны, отрицая вину во взяточничестве. На предварительном следствии все трое вину признавали. "Оценивая показания подсудимых, данные ими в ходе судебного следствия, суд им доверяет в той мере, в которой они согласуются с другими исследованными в ходе судебного заседания доказательствами", - отмечается в документе. Мещанский суд Москвы в середине августа приговорил Степанова к штрафу в 3,5 миллиона рублей, Акимова, Петровича и Брехова - к штрафам до пяти миллионов рублей. Таможенников также лишили званий и обязали солидарно выплатить 3,2 миллиона рублей, то есть сумму полученных взяток. Они признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере и в незаконном разглашении налоговой тайны, а Степанов - в посредничестве в передаче взятки и в незаконном сборе сведений, составляющих налоговую тайну. Суд установил, что в период с 1 февраля 2023 по 5 марта 2024 года сотрудники таможни за взятку передали Степанову статистические материалы по внешнеэкономической деятельности нефтедобывающих организаций, что составляет налоговую тайну. Согласно судебным материалам, которые имеются в распоряжении РИА Новости, сведения касались экспортной деятельности ряда компаний, среди них - "Газпром нефть", "Роснефть", "Сургутэкс", "Сургутнефтегаз", "Татнефть" "Русинвест". В деле, помимо осужденных фигурантов, упоминается вице-президент ПАО "Лукойл" Виталий Робертус, который и давал задание Степанову заполучить вышеуказанную информацию. Робертус скоропостижно скончался в марте 2024 года на 54 году жизни, его уголовное преследование прекращено в связи со смертью.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, москва, газпром, газпром нефть, роснефть