Трамп выразил надежду на скорое разрешение украинского конфликта
2025-11-15T08:57+0300
ВАШИНГТОН, 15 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое разрешение конфликта на Украине. "Я надеюсь, что это произойдет скоро", - сказал Трамп британскому телеканалу GB News.
