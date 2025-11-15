https://1prime.ru/20251115/tramp-864551745.html

Трамп в 2026-2028 годах может конфисковать половину активов России

2025-11-15T00:34+0300

ВАШИНГТОН, 15 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в 2026-2028 годы может конфисковать половину от общего объема замороженных суверенных активов России в пять миллиардов долларов, находящихся под контролем американской юрисдикции, допустили в бюджетном управлении конгресса. Оценка ведомства проводилась, исходя из общего объема находящихся под контролем США активов РФ в 5 миллиардов долларов, в случае принятия конгрессом законопроекта "REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025", который уточняет порядок использования замороженных российских активов в пользу Украины. "Как предполагает бюджетное управление конгресса, имеется вероятность 50%, что федеральное правительство сделает это (конфискует активы РФ - ред.). Таким образом, управление, исходя из вероятностных оценок, предполагает, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано 2,5 миллиарда долларов из российских суверенных активов", - заявили в управлении. Подчеркивается, что существует значительная неопределенность относительно того, пойдет ли Трамп на данный шаг. В том случае, если глава Белого дома решит это сделать, около 300 миллионов долларов из указанной этой суммы будут инвестированы на короткий срок в ценные бумаги минфина США до того, как будут потрачены на экономическую и гуманитарную поддержку Киева. Отмечается, что полученные проценты будут доступны для поддержки Украины без дальнейшего ассигнования, начиная с года, следующего за конфискацией активов. Управление также предполагает, что принятие законопроекта увеличит прямые госрасходы на 10 миллионов долларов с 2026 по 2035 год. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в случае причисления Вашингтоном России к странам-спонсорам терроризма об отношениях между государствами можно забыть. В конце сентября пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт воздержалась от прямого ответа на провокационный вопрос одной из журналисток о том, поддерживает ли Трамп признание России государством-спонсором терроризма.

