"Уйдет в отставку": в Германии сообщили о большой угрозе для Зеленского
BZ: Зеленский может пойти в отставку в случае еще одного скандала
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноября — ПРАЙМ. Немецкое издание Berliner Zeitung сообщает о том, что Владимир Зеленский может уйти в отставку, если в его окружении разразится очередной коррупционный скандал, связанный, например, с военной сферой.
Газета отмечает, что Зеленский пришел к власти с обещанием искоренить коррупцию. Однако, согласно источнику, он не только не справился с этой задачей, но и допустил формирование системы кумовства, угрожающей безопасности страны.
"Он <…> позволил сформироваться системе, в которой его друзья и бывшие деловые партнеры, некоторые из которых не занимали официальных должностей, могли влиять на решения, лежащие в основе национальной безопасности", — указывает издание.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября заявило о проведении крупной операции в энергетическом секторе. В ходе обысков были обнаружены сумки с иностранной валютой. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил об обысках у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Согласно "Украинской правде", обыски прошли и у бизнесмена и союзника Зеленского Тимура Миндича, который, как выяснилось, покинул Украину.
Позже НАБУ обнародовало аудиозаписи по делу о коррупции в энергетической сфере, где фигурируют лица под кодовыми именами "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". Железняк утверждает, что "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
11 ноября НАБУ выдвинуло обвинения семи членам преступной группы, причастной к коррупции в энергетической отрасли, включая Миндича. Среди фигурантов дела оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранен от исполнения обязанностей министра юстиции, а Раде предстоит формально принять его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму