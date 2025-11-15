Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уйдет в отставку": в Германии сообщили о большой угрозе для Зеленского - 15.11.2025
"Уйдет в отставку": в Германии сообщили о большой угрозе для Зеленского
"Уйдет в отставку": в Германии сообщили о большой угрозе для Зеленского - 15.11.2025, ПРАЙМ
"Уйдет в отставку": в Германии сообщили о большой угрозе для Зеленского
Немецкое издание Berliner Zeitung сообщает о том, что Владимир Зеленский может уйти в отставку, если в его окружении разразится очередной коррупционный скандал, | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T05:40+0300
2025-11-15T05:40+0300
мировая экономика
общество
украина
владимир зеленский
рада
энергоатом
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 15 ноября — ПРАЙМ. Немецкое издание Berliner Zeitung сообщает о том, что Владимир Зеленский может уйти в отставку, если в его окружении разразится очередной коррупционный скандал, связанный, например, с военной сферой. "Он (Зеленский. — Прим. Ред.) уйдет в отставку, если в его окружении появится еще один "Свинарчук" — человек, который при (Экс-президенте Украины Петре. — Прим. Ред.) Порошенко* отвечал за коррупцию в оборонном секторе", — утверждается в статье. Газета отмечает, что Зеленский пришел к власти с обещанием искоренить коррупцию. Однако, согласно источнику, он не только не справился с этой задачей, но и допустил формирование системы кумовства, угрожающей безопасности страны. "Он &lt;…&gt; позволил сформироваться системе, в которой его друзья и бывшие деловые партнеры, некоторые из которых не занимали официальных должностей, могли влиять на решения, лежащие в основе национальной безопасности", — указывает издание. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября заявило о проведении крупной операции в энергетическом секторе. В ходе обысков были обнаружены сумки с иностранной валютой. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил об обысках у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Согласно "Украинской правде", обыски прошли и у бизнесмена и союзника Зеленского Тимура Миндича, который, как выяснилось, покинул Украину. Позже НАБУ обнародовало аудиозаписи по делу о коррупции в энергетической сфере, где фигурируют лица под кодовыми именами "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". Железняк утверждает, что "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. 11 ноября НАБУ выдвинуло обвинения семи членам преступной группы, причастной к коррупции в энергетической отрасли, включая Миндича. Среди фигурантов дела оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранен от исполнения обязанностей министра юстиции, а Раде предстоит формально принять его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
украина
мировая экономика, общество , украина, владимир зеленский, рада, энергоатом, набу
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, Энергоатом, НАБУ
05:40 15.11.2025
 
"Уйдет в отставку": в Германии сообщили о большой угрозе для Зеленского

BZ: Зеленский может пойти в отставку в случае еще одного скандала

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 15 ноября — ПРАЙМ. Немецкое издание Berliner Zeitung сообщает о том, что Владимир Зеленский может уйти в отставку, если в его окружении разразится очередной коррупционный скандал, связанный, например, с военной сферой.
"Он (Зеленский. — Прим. Ред.) уйдет в отставку, если в его окружении появится еще один "Свинарчук" — человек, который при (Экс-президенте Украины Петре. — Прим. Ред.) Порошенко* отвечал за коррупцию в оборонном секторе", — утверждается в статье.
Газета отмечает, что Зеленский пришел к власти с обещанием искоренить коррупцию. Однако, согласно источнику, он не только не справился с этой задачей, но и допустил формирование системы кумовства, угрожающей безопасности страны.
"Он <…> позволил сформироваться системе, в которой его друзья и бывшие деловые партнеры, некоторые из которых не занимали официальных должностей, могли влиять на решения, лежащие в основе национальной безопасности", — указывает издание.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября заявило о проведении крупной операции в энергетическом секторе. В ходе обысков были обнаружены сумки с иностранной валютой. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил об обысках у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Согласно "Украинской правде", обыски прошли и у бизнесмена и союзника Зеленского Тимура Миндича, который, как выяснилось, покинул Украину.
Позже НАБУ обнародовало аудиозаписи по делу о коррупции в энергетической сфере, где фигурируют лица под кодовыми именами "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". Железняк утверждает, что "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
11 ноября НАБУ выдвинуло обвинения семи членам преступной группы, причастной к коррупции в энергетической отрасли, включая Миндича. Среди фигурантов дела оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранен от исполнения обязанностей министра юстиции, а Раде предстоит формально принять его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму
Мировая экономикаОбществоУКРАИНАВладимир ЗеленскийРадаЭнергоатомНАБУ
 
 
