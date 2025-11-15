Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Вы проиграете": Туск жестко обратился к Зеленскому - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251115/ukraina-864556082.html
"Вы проиграете": Туск жестко обратился к Зеленскому
"Вы проиграете": Туск жестко обратился к Зеленскому - 15.11.2025, ПРАЙМ
"Вы проиграете": Туск жестко обратился к Зеленскому
Издание Do Rzeczy сообщает, что премьер-министр Польши Дональд Туск выдвинул предупреждение Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала на Украине. | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T07:13+0300
2025-11-15T07:13+0300
мировая экономика
украина
польша
владимир зеленский
энергоатом
набу
рада
дональд туск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 15 ноября — ПРАЙМ. Издание Do Rzeczy сообщает, что премьер-министр Польши Дональд Туск выдвинул предупреждение Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала на Украине. "Я еще раз призываю всех на Украине, кто имеет право голоса в этом вопросе: остерегайтесь коррупции, &lt;…&gt; потому что вы проиграете войну, если будете терпеть подобные инциденты", — сказал Туск. Глава польского правительства отметил, что ранее уже советовал Зеленскому проявлять осторожность в вопросах, связанных с коррупцией в его окружении. "Я говорил президенту Зеленскому быть осторожным в отношении любого проявления коррупции в его окружении, потому что это имеет решающее значение для его репутации", – подчеркнул он. Туск также добавил, что "деньги уже выброшены на ветер, и цена в любом случае будет очень высокой". 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики и опубликовало фотографии с сумками, полными валюты, обнаруженными в ходе операции. Ярослав Железняк, депутат Рады, сообщил о проведении обысков у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", обыски также коснулись бизнесмена и союзника Зеленского Тимура Миндича, который к тому времени покинул страну. Позже НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей, касающихся коррупционного дела в энергетическом секторе, в которых фигурируют лица под псевдонимами "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". Согласно информации Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник бывшего министра Галущенко Игорь Миронюк. 11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи членам преступного объединения, причастного к коррупции в энергетическом секторе, включая Миндича. Среди упомянутых в деле оказался и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранен от обязанностей министра юстиции, и Верховной Раде предстоит утвердить его увольнение, а также отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.
https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864555960.html
https://1prime.ru/20251115/ssha-864555664.html
https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864555179.html
украина
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, польша, владимир зеленский, энергоатом, набу, рада, дональд туск
Мировая экономика, УКРАИНА, ПОЛЬША, Владимир Зеленский, Энергоатом, НАБУ, Рада, Дональд Туск
07:13 15.11.2025
 
"Вы проиграете": Туск жестко обратился к Зеленскому

Премьер Польши Туск сделал предупреждение Украину об угрозе поражения

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноября — ПРАЙМ. Издание Do Rzeczy сообщает, что премьер-министр Польши Дональд Туск выдвинул предупреждение Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала на Украине.
"Я еще раз призываю всех на Украине, кто имеет право голоса в этом вопросе: остерегайтесь коррупции, <…> потому что вы проиграете войну, если будете терпеть подобные инциденты", — сказал Туск.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
В США готовят план по свержению Зеленского, пишут СМИ
07:10
Глава польского правительства отметил, что ранее уже советовал Зеленскому проявлять осторожность в вопросах, связанных с коррупцией в его окружении.
"Я говорил президенту Зеленскому быть осторожным в отношении любого проявления коррупции в его окружении, потому что это имеет решающее значение для его репутации", – подчеркнул он.
Туск также добавил, что "деньги уже выброшены на ветер, и цена в любом случае будет очень высокой".
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики и опубликовало фотографии с сумками, полными валюты, обнаруженными в ходе операции. Ярослав Железняк, депутат Рады, сообщил о проведении обысков у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", обыски также коснулись бизнесмена и союзника Зеленского Тимура Миндича, который к тому времени покинул страну.
Флаг США
Экс-советник Трампа сделал резкое заявление после ЧП на Украине
06:45
Позже НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей, касающихся коррупционного дела в энергетическом секторе, в которых фигурируют лица под псевдонимами "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". Согласно информации Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник бывшего министра Галущенко Игорь Миронюк.
11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи членам преступного объединения, причастного к коррупции в энергетическом секторе, включая Миндича. Среди упомянутых в деле оказался и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранен от обязанностей министра юстиции, и Верховной Раде предстоит утвердить его увольнение, а также отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
СМИ рассказали, чем обернулась новая выходка Зеленского
06:22
 
Мировая экономикаУКРАИНАПОЛЬШАВладимир ЗеленскийЭнергоатомНАБУРадаДональд Туск
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала