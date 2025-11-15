https://1prime.ru/20251115/ukraina-864556082.html

"Вы проиграете": Туск жестко обратился к Зеленскому

Издание Do Rzeczy сообщает, что премьер-министр Польши Дональд Туск выдвинул предупреждение Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала на Украине. | 15.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 ноября — ПРАЙМ. Издание Do Rzeczy сообщает, что премьер-министр Польши Дональд Туск выдвинул предупреждение Владимиру Зеленскому на фоне коррупционного скандала на Украине. "Я еще раз призываю всех на Украине, кто имеет право голоса в этом вопросе: остерегайтесь коррупции, <…> потому что вы проиграете войну, если будете терпеть подобные инциденты", — сказал Туск. Глава польского правительства отметил, что ранее уже советовал Зеленскому проявлять осторожность в вопросах, связанных с коррупцией в его окружении. "Я говорил президенту Зеленскому быть осторожным в отношении любого проявления коррупции в его окружении, потому что это имеет решающее значение для его репутации", – подчеркнул он. Туск также добавил, что "деньги уже выброшены на ветер, и цена в любом случае будет очень высокой". 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики и опубликовало фотографии с сумками, полными валюты, обнаруженными в ходе операции. Ярослав Железняк, депутат Рады, сообщил о проведении обысков у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", обыски также коснулись бизнесмена и союзника Зеленского Тимура Миндича, который к тому времени покинул страну. Позже НАБУ обнародовало фрагменты аудиозаписей, касающихся коррупционного дела в энергетическом секторе, в которых фигурируют лица под псевдонимами "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". Согласно информации Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник бывшего министра Галущенко Игорь Миронюк. 11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи членам преступного объединения, причастного к коррупции в энергетическом секторе, включая Миндича. Среди упомянутых в деле оказался и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранен от обязанностей министра юстиции, и Верховной Раде предстоит утвердить его увольнение, а также отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его основного финансиста Александра Цукермана.

