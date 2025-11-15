https://1prime.ru/20251115/ukraina-864556616.html

"Полумертв": в Киеве забили тревогу из-за состояния Зеленского

общество

мировая экономика

киев

украина

владимир зеленский

энергоатом

набу

die welt

МОСКВА, 15 ноября — ПРАЙМ. Внимание к изменившемуся отношению украинцев к Владимиру Зеленскому привлек корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, работающий в Киеве. Причиной стали недавние коррупционные скандалы и неудачи украинских вооруженных сил на фронте. "Почему-то это (Состояние Зеленского. — Прим. Ред) мало кого-то волнует, как будто люди ожидают, что он (Зеленский. — Прим. Ред.) сам как-то с этим справится. Ну, конечно, им это не нравится. И мои коллеги говорят, что Зеленский политически полумертв", — сказал Ваннер. По его мнению, будущее Зеленского сейчас во многом зависит от эффективности проведенных расследований независимых антикоррупционных ведомств. "И потом еще зависит от того, как пойдут дела у Зеленского в этой войне", — подытожил Ваннер. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило 10 ноября о масштабной спецоперации в энергетическом секторе, опубликовав фотографии с обнаруженными в ходе операции сумками, полными иностранной валюты. Ярослав Железняк, депутат украинского парламента, сообщил об обысках, которые прошли у бывшего министра энергетики и ныне министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". По данным "Украинской правды", обыски коснулись также бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича, который покинул страну. Позже НАБУ представило фрагменты аудиозаписей, связанных с делом о коррупции в энергетической сфере, где фигурируют лица под кодовыми именами "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". По словам Железняка, "Карлсон" — это Тимур Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник бывшего министра Галущенко Игорь Миронюк. 11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи членам преступной группы, вовлеченной в коррупцию в энергетическом секторе, включая Миндича. Среди обвиняемых оказался и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранен от обязанностей министра юстиции, его увольнение, как и отставка Светланы Гринчук с поста министра энергетики, требует одобрения парламента. Владимир Зеленский в четверг ввел санкции в отношении Миндича и его финансового партнера Александра Цукермана.

