"Страна падет". СМИ сообщили о скорой катастрофе на Украине
"Страна падет". СМИ сообщили о скорой катастрофе на Украине - 15.11.2025, ПРАЙМ
"Страна падет". СМИ сообщили о скорой катастрофе на Украине
Украинскую экономику ждет кризис в январе без очередной финансовой помощи от Европейского Союза, пишет издание Handelsblatt. | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T16:27+0300
2025-11-15T16:27+0300
2025-11-15T16:27+0300
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Украинскую экономику ждет кризис в январе без очередной финансовой помощи от Европейского Союза, пишет издание Handelsblatt."Если мы не сможем быстро решить вопрос с финансированием, Украина падет", — приводят в публикации одного из представителей Еврокомиссии.В статье отметили, что ЕС уже предоставил обещанную поддержку, однако дальнейшие суммы пока не были определены.В понедельник представитель Европейской комиссии Баляш Уйвари сообщил, что план по финансированию Украины на 2026-2027 годы находится в стадии подготовки, и акцент сделан на использовании российских активов.В ноябре агентство Belga сообщило, что Бельгия продолжает активно противиться давлению Еврокомиссии, которая стремится получить ее согласие на использование замороженных российских государственных активов в Euroclear для краткосрочной и среднесрочной поддержки Украины.Европейская комиссия настойчиво добивается согласия стран ЕС на предоставление этих российских активов Киеву. Предполагаемая сумма составляет около 140 миллиардов евро, которые Украина в будущем условно должна будет вернуть, предполагая, что Москва компенсирует ей материальные потери.
