https://1prime.ru/20251115/ukraina-864567632.html

"Не сидит без дела". СМИ раскрыли новый план Украины

"Не сидит без дела". СМИ раскрыли новый план Украины - 15.11.2025, ПРАЙМ

"Не сидит без дела". СМИ раскрыли новый план Украины

Украинская власть стремится успокоить западных партнеров в свете последнего коррупционного скандала, сообщает Politico. | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T17:24+0300

2025-11-15T17:24+0300

2025-11-15T17:24+0300

мировая экономика

украина

набу

politico

энергоатом

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Украинская власть стремится успокоить западных партнеров в свете последнего коррупционного скандала, сообщает Politico."После разгоревшегося на этой неделе коррупционного скандала, где замешаны крупные суммы, Украина не сидит без дела, а отчаянно пытается свести ущерб к минимуму", — говорится в публикации.Также в материале упоминается, что этот коррупционный кризис оказался серьезным ударом для Украины в тот момент, когда она старается получить дополнительную финансовую поддержку от европейских союзников.Специальная операция НАБУ10 ноября НАБУ развернуло крупномасштабные действия, направленные на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии, на которых запечатлены сумки, полные иностранной валюты, обнаруженные в ходе обысков. Однако точная сумма не сообщалась.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед обысками срочно вывезли из Украины.

https://1prime.ru/20251115/ukraina-864566376.html

https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864565429.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, набу, politico, энергоатом