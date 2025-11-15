Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не сидит без дела". СМИ раскрыли новый план Украины - 15.11.2025, ПРАЙМ
"Не сидит без дела". СМИ раскрыли новый план Украины
2025-11-15T17:24+0300
2025-11-15T17:24+0300
мировая экономика
украина
набу
politico
энергоатом
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Украинская власть стремится успокоить западных партнеров в свете последнего коррупционного скандала, сообщает Politico."После разгоревшегося на этой неделе коррупционного скандала, где замешаны крупные суммы, Украина не сидит без дела, а отчаянно пытается свести ущерб к минимуму", — говорится в публикации.Также в материале упоминается, что этот коррупционный кризис оказался серьезным ударом для Украины в тот момент, когда она старается получить дополнительную финансовую поддержку от европейских союзников.Специальная операция НАБУ10 ноября НАБУ развернуло крупномасштабные действия, направленные на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии, на которых запечатлены сумки, полные иностранной валюты, обнаруженные в ходе обысков. Однако точная сумма не сообщалась.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед обысками срочно вывезли из Украины.
украина
мировая экономика, украина, набу, politico, энергоатом
Мировая экономика, УКРАИНА, НАБУ, Politico, Энергоатом
17:24 15.11.2025
 
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Украинская власть стремится успокоить западных партнеров в свете последнего коррупционного скандала, сообщает Politico.
"После разгоревшегося на этой неделе коррупционного скандала, где замешаны крупные суммы, Украина не сидит без дела, а отчаянно пытается свести ущерб к минимуму", — говорится в публикации.
Также в материале упоминается, что этот коррупционный кризис оказался серьезным ударом для Украины в тот момент, когда она старается получить дополнительную финансовую поддержку от европейских союзников.

Специальная операция НАБУ

10 ноября НАБУ развернуло крупномасштабные действия, направленные на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии, на которых запечатлены сумки, полные иностранной валюты, обнаруженные в ходе обысков. Однако точная сумма не сообщалась.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед обысками срочно вывезли из Украины.
15:34
 
Мировая экономикаУКРАИНАНАБУPoliticoЭнергоатом
 
 
