"Не сидит без дела". СМИ раскрыли новый план Украины
Politico: Киев пытается успокоить партнеров после коррупционного скандала
© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Украинская власть стремится успокоить западных партнеров в свете последнего коррупционного скандала, сообщает Politico.
"После разгоревшегося на этой неделе коррупционного скандала, где замешаны крупные суммы, Украина не сидит без дела, а отчаянно пытается свести ущерб к минимуму", — говорится в публикации.
Также в материале упоминается, что этот коррупционный кризис оказался серьезным ударом для Украины в тот момент, когда она старается получить дополнительную финансовую поддержку от европейских союзников.
Специальная операция НАБУ
10 ноября НАБУ развернуло крупномасштабные действия, направленные на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии, на которых запечатлены сумки, полные иностранной валюты, обнаруженные в ходе обысков. Однако точная сумма не сообщалась.
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед обысками срочно вывезли из Украины.