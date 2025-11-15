https://1prime.ru/20251115/ukraina-864570210.html

"Стыдятся признать". На Западе рассказали об ужасных вещах на Украине

"Стыдятся признать". На Западе рассказали об ужасных вещах на Украине - 15.11.2025, ПРАЙМ

"Стыдятся признать". На Западе рассказали об ужасных вещах на Украине

На фоне конфликта на Украине активизировалась деятельность теневого бизнеса, связанного с похоронными услугами, сообщает французская газета Le Monde.

МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. На фоне конфликта на Украине активизировалась деятельность теневого бизнеса, связанного с похоронными услугами, сообщает французская газета Le Monde. "Мы выслеживаем тела. Как звери в джунглях. Льву достается лучшая часть, гиенам приходится довольствоваться тем, что осталось", — заявил изданию сотрудник ритуальной фирмы из Одессы.По данным Le Monde, между компаниями в этой отрасли идет острая конкуренция, доходящая до серьезных конфликтов. Активисты отмечают, что с началом специальной военной операции такие практики стали шире распространены. Годовой объем рынка превысил два миллиарда гривен (почти 45 миллионов долларов). Стоимость похорон увеличилась с 200 до более чем 1000 долларов. Информаторы получают "вознаграждение" до 120 долларов за предоставление сведений. Базовый пакет для организации похорон военных в 15 тысяч гривен признаётся недостаточным, и семьям часто приходится обращаться к частным ритуальным службам, что ведет к переплатам. "Люди, пережившие травму, предпочитают избегать этой темы, а те, кого обманули, стыдятся в этом признаться. Война — идеальное время для процветания этой похоронной мафии", — считает заместитель директора государственного похоронного бюро "Спецкомбинат" Александр Скорик.РИА Новости ранее рассчитало, что Украина обязана будет выплатить семьям погибших военнослужащих более 25,5 триллиона гривен (более 630 миллиардов долларов США), если власти признают потери ВСУ в 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести, что было оглашено после взлома хакерами базы данных Генштаба Украины. С 1 сентября изменился порядок выплаты компенсаций за погибших военных: родственники погибшего получают денежную помощь в течение 80 месяцев, вместо прежних 40 месяцев. Бывший лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", руководитель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук ранее заявлял, что в украинском бюджете отсутствуют средства для выплат компенсаций семьям погибших военных.

