СМИ сообщили о коварном ударе Европы по Украине - 15.11.2025
СМИ сообщили о коварном ударе Европы по Украине
СМИ сообщили о коварном ударе Европы по Украине
Европейские государства разработали план по возвращению украинских беженцев домой через Интерпол, об этом сообщает L’AntiDiplomatico. | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T22:40+0300
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Европейские государства разработали план по возвращению украинских беженцев домой через Интерпол, об этом сообщает L’AntiDiplomatico. "Интерпол помогает Киеву обвинять украинских беженцев по всей Европе в вымышленных преступлениях, чтобы депортировать их и отправить на фронт", — говорится в публикации.Издание, ссылаясь на украинского аналитика Александра Семченко, указывает, что эта схема уже действует в Польше, Франции и Германии."На территории Украины возбуждается любое уголовное дело по любой статье. Затем подается заявление в Интерпол на розыск и экстрадицию, и людей выдают. Людей обвиняют в участии в грабежах, убийствах, ДТП и так далее на территории Украины, даже если они там не были. В конце концов, речь идет о людях, которых пошлют на убой... Конечно, правительства тех стран, на территории которых находятся украинцы, в первую очередь бросят в топку их", — сообщается в статье. В октябре институт IFO провел исследование, показавшее, что менее 50% украинцев готовы возвращаться даже при самом наилучшем сценарии. По информации IFO, в "оптимистичном сценарии" почти половина украинских беженцев (47%) была бы готова вернуться, если бы Украина восстановила границы 1991 года, получила безопасность через вступление в НАТО, имела бы перспективу присоединения к ЕС, улучшила бы рынок труда и эффективно боролась с коррупцией. Без выполнения этих условий возвратиться готовы лишь 3% опрошенных. В конце августа украинское правительство разрешило мужчинам от 18 до 22 лет выезд за границу. Позже украинские СМИ сообщили о массовом оттоке молодых мужчин из страны, а видеоматериалы с их успешными отъездами распространяются в социальных сетях Украины. Ранее мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать страну в период военного положения. За уклонение от воинской обязанности во время мобилизации предусмотрено уголовное наказание вплоть до пяти лет тюрьмы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
22:40 15.11.2025
 
СМИ сообщили о коварном ударе Европы по Украине

L'AntiDiplomatico: ЕС будет выдавать беженцев Киеву через Интерпол

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Европейские государства разработали план по возвращению украинских беженцев домой через Интерпол, об этом сообщает L’AntiDiplomatico.
"Интерпол помогает Киеву обвинять украинских беженцев по всей Европе в вымышленных преступлениях, чтобы депортировать их и отправить на фронт", — говорится в публикации.
Издание, ссылаясь на украинского аналитика Александра Семченко, указывает, что эта схема уже действует в Польше, Франции и Германии.
"На территории Украины возбуждается любое уголовное дело по любой статье. Затем подается заявление в Интерпол на розыск и экстрадицию, и людей выдают. Людей обвиняют в участии в грабежах, убийствах, ДТП и так далее на территории Украины, даже если они там не были. В конце концов, речь идет о людях, которых пошлют на убой... Конечно, правительства тех стран, на территории которых находятся украинцы, в первую очередь бросят в топку их", — сообщается в статье.
В октябре институт IFO провел исследование, показавшее, что менее 50% украинцев готовы возвращаться даже при самом наилучшем сценарии. По информации IFO, в "оптимистичном сценарии" почти половина украинских беженцев (47%) была бы готова вернуться, если бы Украина восстановила границы 1991 года, получила безопасность через вступление в НАТО, имела бы перспективу присоединения к ЕС, улучшила бы рынок труда и эффективно боролась с коррупцией. Без выполнения этих условий возвратиться готовы лишь 3% опрошенных.
В конце августа украинское правительство разрешило мужчинам от 18 до 22 лет выезд за границу. Позже украинские СМИ сообщили о массовом оттоке молодых мужчин из страны, а видеоматериалы с их успешными отъездами распространяются в социальных сетях Украины. Ранее мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать страну в период военного положения. За уклонение от воинской обязанности во время мобилизации предусмотрено уголовное наказание вплоть до пяти лет тюрьмы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
УКРАИНАКиевЕВРОПАНАТОIFOИнтерпол
 
 
Заголовок открываемого материала