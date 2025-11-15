СМИ сообщили о коварном ударе Европы по Украине
L'AntiDiplomatico: ЕС будет выдавать беженцев Киеву через Интерпол
Флаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Европейские государства разработали план по возвращению украинских беженцев домой через Интерпол, об этом сообщает L’AntiDiplomatico.
"На территории Украины возбуждается любое уголовное дело по любой статье. Затем подается заявление в Интерпол на розыск и экстрадицию, и людей выдают. Людей обвиняют в участии в грабежах, убийствах, ДТП и так далее на территории Украины, даже если они там не были. В конце концов, речь идет о людях, которых пошлют на убой... Конечно, правительства тех стран, на территории которых находятся украинцы, в первую очередь бросят в топку их", — сообщается в статье.
В октябре институт IFO провел исследование, показавшее, что менее 50% украинцев готовы возвращаться даже при самом наилучшем сценарии. По информации IFO, в "оптимистичном сценарии" почти половина украинских беженцев (47%) была бы готова вернуться, если бы Украина восстановила границы 1991 года, получила безопасность через вступление в НАТО, имела бы перспективу присоединения к ЕС, улучшила бы рынок труда и эффективно боролась с коррупцией. Без выполнения этих условий возвратиться готовы лишь 3% опрошенных.
В конце августа украинское правительство разрешило мужчинам от 18 до 22 лет выезд за границу. Позже украинские СМИ сообщили о массовом оттоке молодых мужчин из страны, а видеоматериалы с их успешными отъездами распространяются в социальных сетях Украины. Ранее мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено покидать страну в период военного положения. За уклонение от воинской обязанности во время мобилизации предусмотрено уголовное наказание вплоть до пяти лет тюрьмы.
