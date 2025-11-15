Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне в октябре скупили рекордный объем валюты: к чему они готовятся - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251115/valyuta-864495803.html
Россияне в октябре скупили рекордный объем валюты: к чему они готовятся
Россияне в октябре скупили рекордный объем валюты: к чему они готовятся - 15.11.2025, ПРАЙМ
Россияне в октябре скупили рекордный объем валюты: к чему они готовятся
По данным Банка России, в октябре россияне купили максимальный за полтора года объем валюты. С чем это связано и куда пошли деньги, агентству “Прайм” рассказал... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T02:02+0300
2025-11-15T02:02+0300
экономика
курсы валют
обмен валют
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42de207845e8ae8acf90ae1e3882dce0.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. По данным Банка России, в октябре россияне купили максимальный за полтора года объем валюты. С чем это связано и куда пошли деньги, агентству “Прайм” рассказал Кирилл Кулаков, президент СРО Региональная ассоциация оценщиков.“Конечно, по данным одного месяца нельзя делать вывод о трендах на валютном рынке. Данные ЦБ обобщают как покупку импортеров, так и приобретение валюты физическими лицами. Октябрьские показатели могут быть вызваны стечением нескольких обстоятельств”, - рассуждает он.Импортеры покупают валюту для оплаты ранее заключенных контрактов. Это могут быть товары новогоднего ассортимента, бытовой техники, спрос на которую сезонно растет в период выплат премий и бонусов, автомобилей накануне повышения утильсбора.Физические лица приобретают валюту, готовясь к сезону зимних отпусков или к оплате очередного семестра обучения детей за рубежом. Часть средств оседает на валютных депозитах, которые вновь обретают популярность.“Возможно, это главная причина, - в связи со снижением ставок по депозитам домохозяйства стали активнее переводить свои активы в традиционную "тихую гавань" - валюту”, - указал Кулаков.При этом курс доллара к рублю в течение всего месяца оставался стабильным, что говорит об устойчивости финансовой системы, заключил он.
https://1prime.ru/20251110/tsb-864392577.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624640_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcda57af4476915ca191af668bc90da0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курсы валют, обмен валют, банк россии
Экономика, Курсы валют, обмен валют, Банк России
02:02 15.11.2025
 
Россияне в октябре скупили рекордный объем валюты: к чему они готовятся

Эксперт Кулаков объяснил, зачем россияне в октябре скупили так много валюты

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. По данным Банка России, в октябре россияне купили максимальный за полтора года объем валюты. С чем это связано и куда пошли деньги, агентству “Прайм” рассказал Кирилл Кулаков, президент СРО Региональная ассоциация оценщиков.
“Конечно, по данным одного месяца нельзя делать вывод о трендах на валютном рынке. Данные ЦБ обобщают как покупку импортеров, так и приобретение валюты физическими лицами. Октябрьские показатели могут быть вызваны стечением нескольких обстоятельств”, - рассуждает он.
Импортеры покупают валюту для оплаты ранее заключенных контрактов. Это могут быть товары новогоднего ассортимента, бытовой техники, спрос на которую сезонно растет в период выплат премий и бонусов, автомобилей накануне повышения утильсбора.
Физические лица приобретают валюту, готовясь к сезону зимних отпусков или к оплате очередного семестра обучения детей за рубежом. Часть средств оседает на валютных депозитах, которые вновь обретают популярность.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Нетто-покупки валюты физлицами в октябре выросли до 158,6 миллиарда рублей
10 ноября, 19:19
“Возможно, это главная причина, - в связи со снижением ставок по депозитам домохозяйства стали активнее переводить свои активы в традиционную "тихую гавань" - валюту”, - указал Кулаков.
При этом курс доллара к рублю в течение всего месяца оставался стабильным, что говорит об устойчивости финансовой системы, заключил он.
 
ЭкономикаКурсы валютобмен валютБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала