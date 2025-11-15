Россияне в октябре скупили рекордный объем валюты: к чему они готовятся

https://1prime.ru/20251115/valyuta-864495803.html
2025-11-15T02:02+0300
2025-11-15T02:02+0300
2025-11-15T02:02+0300
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. По данным Банка России, в октябре россияне купили максимальный за полтора года объем валюты. С чем это связано и куда пошли деньги, агентству “Прайм” рассказал Кирилл Кулаков, президент СРО Региональная ассоциация оценщиков.“Конечно, по данным одного месяца нельзя делать вывод о трендах на валютном рынке. Данные ЦБ обобщают как покупку импортеров, так и приобретение валюты физическими лицами. Октябрьские показатели могут быть вызваны стечением нескольких обстоятельств”, - рассуждает он.Импортеры покупают валюту для оплаты ранее заключенных контрактов. Это могут быть товары новогоднего ассортимента, бытовой техники, спрос на которую сезонно растет в период выплат премий и бонусов, автомобилей накануне повышения утильсбора.Физические лица приобретают валюту, готовясь к сезону зимних отпусков или к оплате очередного семестра обучения детей за рубежом. Часть средств оседает на валютных депозитах, которые вновь обретают популярность.“Возможно, это главная причина, - в связи со снижением ставок по депозитам домохозяйства стали активнее переводить свои активы в традиционную "тихую гавань" - валюту”, - указал Кулаков.При этом курс доллара к рублю в течение всего месяца оставался стабильным, что говорит об устойчивости финансовой системы, заключил он.
