В Россельхозбанке допустили рекордный сбор винограда в 2025 году
2025-11-15T12:26+0300
2025-11-15T12:26+0300
2025-11-15T12:26+0300
экономика
сельское хозяйство
бизнес
рф
дмитрий патрушев
россельхозбанк
минсельхоз
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российские виноградари впервые могут собрать более одного миллиона тонн винограда уже в следующем сезоне с учетом увеличения площадей, допустил в беседе с РИА Новости главный аналитик Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. По данным Росалкогольтабакконтроля, производство виноградного вина за 10 месяцев 2025 года увеличилось на 10,8% в годовом выражении и составило 30,05 миллиона декалитров. Игристых вин (шампанское) произвели на 8,4% больше - 14,61 миллиона декалитров. Также выпуск ликерных вин вырос на 10,1%, до 1,073 миллиона декалитров. "Валовой сбор винограда увеличивается опережающими темпами благодаря росту урожайности современных виноградников. Несмотря на то, что в текущем году сбор может сохраниться на уровне 2024 года из-за погодных условий, уже в следующем сезоне с учетом новых площадей, а они увеличились на рекордные 5 тысяч гектаров, отрасль имеет все шансы впервые преодолеть рубеж в 1 миллион тонн винограда", - рассказал Дальнов. По его словам, при сохранении текущих темпов в ближайшие пять лет отечественное виноделие может достичь рекордных значений с начала 1990-х годов. В четверг вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, выступая на IV Российском винодельческом форуме, что урожай винограда в России в 2025 году ожидается на уровне 870 тысяч тонн, практически наравне с рекордным урожаем 2024 года. По данным Минсельхоза РФ, в 2024 году общий объем собранного винограда во всех типах хозяйств достиг 908 тысяч тонн.
рф
Новости
ru-RU
