ВАШИНГТОН, 15 ноя - ПРАЙМ. Диалог президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным необходим для урегулирования конфликта на Украине, уверен американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Так много людей критикуют президента Соединенных Штатов за общение с Владимиром Путиным… если вы хотите добиться мира, то нужно быть сильным, необходимо разговаривать с людьми", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News. Вице-президент добавил, что США необходимо быть вовлеченными в дипломатические обсуждения с целью достичь урегулирования конфликта.
06:29 15.11.2025
 
Вице-президент США призвал к диалогу с Путиным

Вэнс: диалог Трампа с Путиным необходим для урегулирования на Украине

ВАШИНГТОН, 15 ноя - ПРАЙМ. Диалог президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным необходим для урегулирования конфликта на Украине, уверен американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Так много людей критикуют президента Соединенных Штатов за общение с Владимиром Путиным… если вы хотите добиться мира, то нужно быть сильным, необходимо разговаривать с людьми", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
Вице-президент добавил, что США необходимо быть вовлеченными в дипломатические обсуждения с целью достичь урегулирования конфликта.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАУКРАИНАВладимир ПутинДжей Ди ВэнсДональд ТрампFox News
 
 
