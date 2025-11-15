https://1prime.ru/20251115/vitse-prezident-864555432.html
Вице-президент США призвал к диалогу с Путиным
Вице-президент США призвал к диалогу с Путиным - 15.11.2025, ПРАЙМ
Вице-президент США призвал к диалогу с Путиным
Диалог президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным необходим для урегулирования конфликта на Украине, уверен американский... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T06:29+0300
2025-11-15T06:29+0300
2025-11-15T06:29+0300
экономика
мировая экономика
общество
сша
украина
владимир путин
джей ди вэнс
дональд трамп
fox news
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864555432.jpg?1763177391
ВАШИНГТОН, 15 ноя - ПРАЙМ. Диалог президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным необходим для урегулирования конфликта на Украине, уверен американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Так много людей критикуют президента Соединенных Штатов за общение с Владимиром Путиным… если вы хотите добиться мира, то нужно быть сильным, необходимо разговаривать с людьми", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
Вице-президент добавил, что США необходимо быть вовлеченными в дипломатические обсуждения с целью достичь урегулирования конфликта.
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , сша, украина, владимир путин, джей ди вэнс, дональд трамп, fox news
Экономика, Мировая экономика, Общество , США, УКРАИНА, Владимир Путин, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Fox News
Вице-президент США призвал к диалогу с Путиным
Вэнс: диалог Трампа с Путиным необходим для урегулирования на Украине
ВАШИНГТОН, 15 ноя - ПРАЙМ. Диалог президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным необходим для урегулирования конфликта на Украине, уверен американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Так много людей критикуют президента Соединенных Штатов за общение с Владимиром Путиным… если вы хотите добиться мира, то нужно быть сильным, необходимо разговаривать с людьми", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
Вице-президент добавил, что США необходимо быть вовлеченными в дипломатические обсуждения с целью достичь урегулирования конфликта.