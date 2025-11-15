https://1prime.ru/20251115/vitse-prezident-864555432.html

Вице-президент США призвал к диалогу с Путиным

ВАШИНГТОН, 15 ноя - ПРАЙМ. Диалог президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным необходим для урегулирования конфликта на Украине, уверен американский вице-президент Джей Ди Вэнс. "Так много людей критикуют президента Соединенных Штатов за общение с Владимиром Путиным… если вы хотите добиться мира, то нужно быть сильным, необходимо разговаривать с людьми", - сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News. Вице-президент добавил, что США необходимо быть вовлеченными в дипломатические обсуждения с целью достичь урегулирования конфликта.

