Юрист объяснил, кому полагается выплата за советские вклады - 15.11.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснил, кому полагается выплата за советские вклады
Юрист объяснил, кому полагается выплата за советские вклады - 15.11.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснил, кому полагается выплата за советские вклады
Российское законодательство гарантирует сохранность вкладов россиян, сделанных до 1991 года. Кто, сколько и когда может получить, агентству “Прайм” рассказал... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T03:03+0300
2025-11-15T03:03+0300
советские вклады
компенсация
финансы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393080_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_6729ef659901edff8ea96c7f1ac31d14.jpg
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российское законодательство гарантирует сохранность вкладов россиян, сделанных до 1991 года. Кто, сколько и когда может получить, агентству “Прайм” рассказал ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин."Государство возмещает вклады в Сберегательный банк Российской Федерации и все его прежние подразделения, сделанные до 20 июня 1991 года, а также вклады в государственные страховые организации до 1 января 1992 года”, - пояснил он.Порядок возврата средств регулируется постановлениями правительства. В настоящее время действуют правила на 2010 - 2025 годы. Согласно им, выплата осуществляется:Кроме того, установлено применение коэффициентов, идентичных для обоих видов вкладов:Наследники или лица, оплатившие похороны владельца вклада, имеют право на отдельную компенсацию в размере шесть тысяч рублей, если остаток вклада составлял не меньше 400 рублей. Если сумма вклада была меньше 400 рублей, компенсация выплачивается по коэффициенту 15 к указанной в заявлении сумме. Тем, кто открыл вклады в банках позднее 20 июня 1991 года или вклады в страховых организациях после 1 января 1992 года, компенсации не выплачивается, заключил Телегин.
советские вклады, компенсация, финансы, банки
советские вклады, компенсация, Финансы, Банки
03:03 15.11.2025
 
Юрист объяснил, кому полагается выплата за советские вклады

Юрист Телегин объяснил, кому государство компенсирует советские вклады

© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российское законодательство гарантирует сохранность вкладов россиян, сделанных до 1991 года. Кто, сколько и когда может получить, агентству “Прайм” рассказал ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин.
"Государство возмещает вклады в Сберегательный банк Российской Федерации и все его прежние подразделения, сделанные до 20 июня 1991 года, а также вклады в государственные страховые организации до 1 января 1992 года”, - пояснил он.
Порядок возврата средств регулируется постановлениями правительства. В настоящее время действуют правила на 2010 - 2025 годы. Согласно им, выплата осуществляется:
  • В трехкратном размере остатка вкладов в банке по состоянию на 20 июня 1991 года и вкладов в организации страхования по состоянию на 1 января 1992 года – для граждан по 1945 год рождения включительно;
  • В двукратном размере указанных вкладов – для граждан 1946-1991 года рождения.
Кроме того, установлено применение коэффициентов, идентичных для обоих видов вкладов:
  • 1 - по вкладам, действующим в настоящее время, а также по вкладам, действовавшим в 1992 - 2025 годах, по которым выплаты произведены в 1996 - 2025 годах;
  • 0,9 - по вкладам, действовавшим в 1992 - 1994 годах, по которым выплаты произведены в 1995 году;
  • 0,8 - по вкладам, действовавшим в 1992 - 1993 годах, по которым выплаты произведены в 1994 году;
  • 0,7 - по вкладам, действовавшим в 1992 году, по которым выплаты произведены в 1993 году;
  • 0,6 - по вкладам, по которым выплаты произведены в 1992 году.
Наследники или лица, оплатившие похороны владельца вклада, имеют право на отдельную компенсацию в размере шесть тысяч рублей, если остаток вклада составлял не меньше 400 рублей. Если сумма вклада была меньше 400 рублей, компенсация выплачивается по коэффициенту 15 к указанной в заявлении сумме.
Тем, кто открыл вклады в банках позднее 20 июня 1991 года или вклады в страховых организациях после 1 января 1992 года, компенсации не выплачивается, заключил Телегин.
 
