Юрист объяснил, кому полагается выплата за советские вклады
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российское законодательство гарантирует сохранность вкладов россиян, сделанных до 1991 года. Кто, сколько и когда может получить, агентству “Прайм” рассказал ведущий юрист ЕЮС Юрий Телегин."Государство возмещает вклады в Сберегательный банк Российской Федерации и все его прежние подразделения, сделанные до 20 июня 1991 года, а также вклады в государственные страховые организации до 1 января 1992 года”, - пояснил он.Порядок возврата средств регулируется постановлениями правительства. В настоящее время действуют правила на 2010 - 2025 годы. Согласно им, выплата осуществляется:Кроме того, установлено применение коэффициентов, идентичных для обоих видов вкладов:Наследники или лица, оплатившие похороны владельца вклада, имеют право на отдельную компенсацию в размере шесть тысяч рублей, если остаток вклада составлял не меньше 400 рублей. Если сумма вклада была меньше 400 рублей, компенсация выплачивается по коэффициенту 15 к указанной в заявлении сумме. Тем, кто открыл вклады в банках позднее 20 июня 1991 года или вклады в страховых организациях после 1 января 1992 года, компенсации не выплачивается, заключил Телегин.
