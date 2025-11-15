https://1prime.ru/20251115/volja-864554159.html

Воля и Утяшева вышли из бизнеса по производству батончиков без сахара

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Телеведущий Павел Воля и его жена - мастер спорта России по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева - вышли из бизнеса по производству батончиков без сахара Bono (OOO "Центр полезного питания"), говорится в регистрационных юридических документах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, согласно "БИР-аналитик", супруги приобрели равные доли в компании - по 15% - в июле 2024 года. Однако, согласно юридическим документам, в середине сентября 2025 года перестали быть совладельцами, отказавшись от долей. В Telegram-канале Bono указано, что их батончики можно приобрести на маркетплейсах, а также в продуктовом магазине "Перекресток", однако ни на одной из площадок нет соответствующих батончиков. Компания, согласно данным "БИР-аналитик", остается действующей. ООО "Центр полезного питания" было зарегистрировано в 2021 году. Компания производит батончики без сахара. Основным видом деятельности компании, согласно "БИР-аналитик", является производство детского питания и диетических пищевых продуктов. На текущий момент у ООО "ЦПП" один владелец - Саид Абакаров с долей в 70%. Гендиректором с 2023 года является Биярслан Биярсланов. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 46 тысяч против убытка в 1,673 миллиона рублей в 2023 году. Выручка по итогам прошлого года 4,367 миллиона рублей.

