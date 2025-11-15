Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич обсудит с правительством Сербии ответ США по NIS - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251115/vuchich--864563512.html
Вучич обсудит с правительством Сербии ответ США по NIS
Вучич обсудит с правительством Сербии ответ США по NIS - 15.11.2025, ПРАЙМ
Вучич обсудит с правительством Сербии ответ США по NIS
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье примет участие в заседании правительства, которое состоится с участием директоров госкомпаний, сообщили... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T14:15+0300
2025-11-15T14:15+0300
энергетика
мировая экономика
сербия
сша
рф
александр вучич
павел сорокин
александр дюков
nis
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg
БЕЛГРАД, 15 ноя - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье примет участие в заседании правительства, которое состоится с участием директоров госкомпаний, сообщили пресс-службы Вучича и правительства. Сербские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что обсуждаться будет ответ США на запрос о приостановке санкций против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). По данным массового издания "Вечерне новости", поступил ответ, неблагоприятный для Сербии. "Президент Сербии Александр Вучич будет присутствовать по приглашению председателя правительства Джуро Мацута на заседании правительства республики Сербия в воскресенье", - сообщила пресс-служба главы государства. В правительстве сообщили, что в заседании примут участие и директора госпредприятий. Сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович накануне сообщила, что ожидает скорый ответ управления по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) на запрос NIS о приостановке действия санкций, вступивших в силу 9 октября, в связи с переговорами с третьей стороной о передаче контроля над компанией. Джедович-Ханданович заявила во вторник, что российские владельцы мажоритарной доли в "Нефтяной индустрии Сербии" (Газпром нефть) направили запрос минфину CША о приостановке санкций против этой компании и выразили готовности "передать контроль". В пятницу глава минэнерго участвовала в заседании рабочей группы с участием первого вице-премьера и главы минфина Синиши Мали, главы МИД Марко Джурича, министра без портфеля, ответственного за международное экономическое сотрудничество Ненада Поповича и члена совета директоров НИС Драгутина Матановича. Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) компании под санкциями США до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка. Вучич в ноябре сообщал, что на встрече с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко обсудил газоснабжение Сербии и ситуацию с санкциями США против NIS. Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS. Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности. Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе "Нефтяной индустрии Сербии" в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
https://1prime.ru/20251105/vuchich-864256179.html
https://1prime.ru/20251112/voyna-864440519.html
сербия
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_23ec5241f3385d342214d042cd47efe4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сербия, сша, рф, александр вучич, павел сорокин, александр дюков, nis, газпром, janaf
Энергетика, Мировая экономика, СЕРБИЯ, США, РФ, Александр Вучич, Павел Сорокин, Александр Дюков, NIS, Газпром, JANAF
14:15 15.11.2025
 
Вучич обсудит с правительством Сербии ответ США по NIS

Вучич примет участие в заседании правительства Сербии по NIS в воскресенье

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 15 ноя - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье примет участие в заседании правительства, которое состоится с участием директоров госкомпаний, сообщили пресс-службы Вучича и правительства.
Сербские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что обсуждаться будет ответ США на запрос о приостановке санкций против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). По данным массового издания "Вечерне новости", поступил ответ, неблагоприятный для Сербии.
Александр Вучич
Вучич заявил, что Россия ищет решение по пакету акций в NIS
5 ноября, 17:58
"Президент Сербии Александр Вучич будет присутствовать по приглашению председателя правительства Джуро Мацута на заседании правительства республики Сербия в воскресенье", - сообщила пресс-служба главы государства.
В правительстве сообщили, что в заседании примут участие и директора госпредприятий.
Сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович накануне сообщила, что ожидает скорый ответ управления по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) на запрос NIS о приостановке действия санкций, вступивших в силу 9 октября, в связи с переговорами с третьей стороной о передаче контроля над компанией.
Джедович-Ханданович заявила во вторник, что российские владельцы мажоритарной доли в "Нефтяной индустрии Сербии" (Газпром нефть) направили запрос минфину CША о приостановке санкций против этой компании и выразили готовности "передать контроль".
В пятницу глава минэнерго участвовала в заседании рабочей группы с участием первого вице-премьера и главы минфина Синиши Мали, главы МИД Марко Джурича, министра без портфеля, ответственного за международное экономическое сотрудничество Ненада Поповича и члена совета директоров НИС Драгутина Матановича.
Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) компании под санкциями США до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка.
Вучич в ноябре сообщал, что на встрече с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко обсудил газоснабжение Сербии и ситуацию с санкциями США против NIS.
Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS. Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.
Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе "Нефтяной индустрии Сербии" в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
Президент республики Сербии Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
Вучич предупредил, что страны Европы активно готовятся к войне с Россией
12 ноября, 05:11
 
ЭнергетикаМировая экономикаСЕРБИЯСШАРФАлександр ВучичПавел СорокинАлександр ДюковNISГазпромJANAF
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала