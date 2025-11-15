https://1prime.ru/20251115/vuchich--864563512.html

Вучич обсудит с правительством Сербии ответ США по NIS

Вучич обсудит с правительством Сербии ответ США по NIS - 15.11.2025, ПРАЙМ

Вучич обсудит с правительством Сербии ответ США по NIS

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье примет участие в заседании правительства, которое состоится с участием директоров госкомпаний, сообщили... | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T14:15+0300

2025-11-15T14:15+0300

2025-11-15T14:15+0300

энергетика

мировая экономика

сербия

сша

рф

александр вучич

павел сорокин

александр дюков

nis

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/83765/56/837655603_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_d970e08e12cec4da48b74111fa0eeb5c.jpg

БЕЛГРАД, 15 ноя - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье примет участие в заседании правительства, которое состоится с участием директоров госкомпаний, сообщили пресс-службы Вучича и правительства. Сербские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что обсуждаться будет ответ США на запрос о приостановке санкций против российско-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS). По данным массового издания "Вечерне новости", поступил ответ, неблагоприятный для Сербии. "Президент Сербии Александр Вучич будет присутствовать по приглашению председателя правительства Джуро Мацута на заседании правительства республики Сербия в воскресенье", - сообщила пресс-служба главы государства. В правительстве сообщили, что в заседании примут участие и директора госпредприятий. Сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович накануне сообщила, что ожидает скорый ответ управления по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control) на запрос NIS о приостановке действия санкций, вступивших в силу 9 октября, в связи с переговорами с третьей стороной о передаче контроля над компанией. Джедович-Ханданович заявила во вторник, что российские владельцы мажоритарной доли в "Нефтяной индустрии Сербии" (Газпром нефть) направили запрос минфину CША о приостановке санкций против этой компании и выразили готовности "передать контроль". В пятницу глава минэнерго участвовала в заседании рабочей группы с участием первого вице-премьера и главы минфина Синиши Мали, главы МИД Марко Джурича, министра без портфеля, ответственного за международное экономическое сотрудничество Ненада Поповича и члена совета директоров НИС Драгутина Матановича. Джедович-Ханданович сообщила в конце октября, что резервы сырой нефти NIS позволят беспрепятственно работать нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) компании под санкциями США до 25 ноября, у государства также есть запасы нефти и нефтепродуктов, достаточные для стабильности рынка. Вучич в ноябре сообщал, что на встрече с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко обсудил газоснабжение Сербии и ситуацию с санкциями США против NIS. Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS. Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности. Вучич 13 октября сообщил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым о работе "Нефтяной индустрии Сербии" в условиях санкций США и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет. Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию. На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам. Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.

https://1prime.ru/20251105/vuchich-864256179.html

https://1prime.ru/20251112/voyna-864440519.html

сербия

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сербия, сша, рф, александр вучич, павел сорокин, александр дюков, nis, газпром, janaf