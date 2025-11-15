https://1prime.ru/20251115/vzyatka-864563050.html

В Новгороде арестовали экс-министра сельского хозяйства по делу о взятке

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - ПРАЙМ. Экс-министр сельского хозяйства Новгородской области, подозреваемый в получении взятки на сумму более 6,5 миллиона рублей, взят под стражу, сообщает пресс-служба СУСК по региону. СК РФ сообщал в пятницу о задержании экс-министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого, подозреваемый в получении взяток на сумму более 6,5 миллиона рублей. "По ходатайству следователя СК бывший министр сельского хозяйства Новгородской области заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального ведомства. Как уточняет пресс-служба прокуратуры, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Ранее пресс-служба правительства области сообщала, что Витвицкий уволился 10 ноября по собственному желанию. По данным СК, региональный экс-министр подозревается в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму свыше 6,5 миллиона рублей. По версии следствия, с 2020 по 2025 год он принимал деньги от предпринимателей за незаконные действия, связанные с получением субсидий. Кроме того, фигурант за денежное вознаграждение оказывал содействие в решении вопросов в их интересах при осуществлении ими фермерской деятельности.

