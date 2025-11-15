https://1prime.ru/20251115/vzyatka-864563050.html
В Новгороде арестовали экс-министра сельского хозяйства по делу о взятке
В Новгороде арестовали экс-министра сельского хозяйства по делу о взятке - 15.11.2025, ПРАЙМ
В Новгороде арестовали экс-министра сельского хозяйства по делу о взятке
Экс-министр сельского хозяйства Новгородской области, подозреваемый в получении взятки на сумму более 6,5 миллиона рублей, взят под стражу, сообщает... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T13:27+0300
2025-11-15T13:27+0300
2025-11-15T13:27+0300
происшествия
сельское хозяйство
общество
новгородская область
рф
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861905883_0:21:2639:1505_1920x0_80_0_0_c9dea4ef9fb1319545946f1aa48c52ae.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - ПРАЙМ. Экс-министр сельского хозяйства Новгородской области, подозреваемый в получении взятки на сумму более 6,5 миллиона рублей, взят под стражу, сообщает пресс-служба СУСК по региону. СК РФ сообщал в пятницу о задержании экс-министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого, подозреваемый в получении взяток на сумму более 6,5 миллиона рублей. "По ходатайству следователя СК бывший министр сельского хозяйства Новгородской области заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального ведомства. Как уточняет пресс-служба прокуратуры, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Ранее пресс-служба правительства области сообщала, что Витвицкий уволился 10 ноября по собственному желанию. По данным СК, региональный экс-министр подозревается в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму свыше 6,5 миллиона рублей. По версии следствия, с 2020 по 2025 год он принимал деньги от предпринимателей за незаконные действия, связанные с получением субсидий. Кроме того, фигурант за денежное вознаграждение оказывал содействие в решении вопросов в их интересах при осуществлении ими фермерской деятельности.
https://1prime.ru/20251110/arest-864385194.html
новгородская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861905883_302:0:2337:1526_1920x0_80_0_0_005b09a6020f29ee7f214a06b2837a13.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сельское хозяйство, общество , новгородская область, рф, ск рф
Происшествия, Сельское хозяйство, Общество , Новгородская область, РФ, СК РФ
В Новгороде арестовали экс-министра сельского хозяйства по делу о взятке
Экс-министра сельского хозяйства Новгородской области Витвицкого арестовали
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - ПРАЙМ. Экс-министр сельского хозяйства Новгородской области, подозреваемый в получении взятки на сумму более 6,5 миллиона рублей, взят под стражу, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
СК РФ
сообщал в пятницу о задержании экс-министра сельского хозяйства Новгородской области
Виктора Витвицкого, подозреваемый в получении взяток на сумму более 6,5 миллиона рублей.
"По ходатайству следователя СК бывший министр сельского хозяйства Новгородской области заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального ведомства.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
Ранее пресс-служба правительства области сообщала, что Витвицкий уволился 10 ноября по собственному желанию.
По данным СК, региональный экс-министр подозревается в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму свыше 6,5 миллиона рублей. По версии следствия, с 2020 по 2025 год он принимал деньги от предпринимателей за незаконные действия, связанные с получением субсидий. Кроме того, фигурант за денежное вознаграждение оказывал содействие в решении вопросов в их интересах при осуществлении ими фермерской деятельности.
В Москве арестовали директора департамента Минпромторга Кузнецова