В Новгороде арестовали экс-министра сельского хозяйства по делу о взятке
В Новгороде арестовали экс-министра сельского хозяйства по делу о взятке
2025-11-15T13:27+0300
2025-11-15T13:27+0300
происшествия
сельское хозяйство
общество
новгородская область
рф
ск рф
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - ПРАЙМ. Экс-министр сельского хозяйства Новгородской области, подозреваемый в получении взятки на сумму более 6,5 миллиона рублей, взят под стражу, сообщает пресс-служба СУСК по региону. СК РФ сообщал в пятницу о задержании экс-министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого, подозреваемый в получении взяток на сумму более 6,5 миллиона рублей. "По ходатайству следователя СК бывший министр сельского хозяйства Новгородской области заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального ведомства. Как уточняет пресс-служба прокуратуры, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Ранее пресс-служба правительства области сообщала, что Витвицкий уволился 10 ноября по собственному желанию. По данным СК, региональный экс-министр подозревается в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму свыше 6,5 миллиона рублей. По версии следствия, с 2020 по 2025 год он принимал деньги от предпринимателей за незаконные действия, связанные с получением субсидий. Кроме того, фигурант за денежное вознаграждение оказывал содействие в решении вопросов в их интересах при осуществлении ими фермерской деятельности.
новгородская область
рф
сельское хозяйство, общество , новгородская область, рф, ск рф
Происшествия, Сельское хозяйство, Общество , Новгородская область, РФ, СК РФ
13:27 15.11.2025
 
В Новгороде арестовали экс-министра сельского хозяйства по делу о взятке

Экс-министра сельского хозяйства Новгородской области Витвицкого арестовали

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - ПРАЙМ. Экс-министр сельского хозяйства Новгородской области, подозреваемый в получении взятки на сумму более 6,5 миллиона рублей, взят под стражу, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
СК РФ сообщал в пятницу о задержании экс-министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого, подозреваемый в получении взяток на сумму более 6,5 миллиона рублей.
"По ходатайству следователя СК бывший министр сельского хозяйства Новгородской области заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального ведомства.
Как уточняет пресс-служба прокуратуры, суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.
Ранее пресс-служба правительства области сообщала, что Витвицкий уволился 10 ноября по собственному желанию.
По данным СК, региональный экс-министр подозревается в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму свыше 6,5 миллиона рублей. По версии следствия, с 2020 по 2025 год он принимал деньги от предпринимателей за незаконные действия, связанные с получением субсидий. Кроме того, фигурант за денежное вознаграждение оказывал содействие в решении вопросов в их интересах при осуществлении ими фермерской деятельности.
Михаил Кузнецов в суде
В Москве арестовали директора департамента Минпромторга Кузнецова
10 ноября, 16:45
 
ПроисшествияСельское хозяйствоОбществоНовгородская областьРФСК РФ
 
 
