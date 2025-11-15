Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Tesla требует от поставщиков отказаться от китайских комплектующих - 15.11.2025
СМИ: Tesla требует от поставщиков отказаться от китайских комплектующих
СМИ: Tesla требует от поставщиков отказаться от китайских комплектующих - 15.11.2025, ПРАЙМ
СМИ: Tesla требует от поставщиков отказаться от китайских комплектующих
Американский производитель электромобилей Tesla требует от своих поставщиков отказаться от китайских комплектующих при производстве автомобилей в США, компания... | 15.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla требует от своих поставщиков отказаться от китайских комплектующих при производстве автомобилей в США, компания хочет полностью перейти на детали, произведённые за пределами Китая, в течение ближайших года или двух, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Tesla требует от своих поставщиков исключить комплектующие китайского производства при производстве своих автомобилей в США, что является свежим примером последствий углубления геополитической напряженности между США и Китаем... Tesla нацелена полностью перейти на комплектующие, произведённые за пределами Китая, в течение ближайших года или двух", - говорится в сообщении. По данным источников газеты, ранее в этом году Tesla приняла решение прекратить сотрудничество с китайскими поставщиками для своих автомобилей, производимых в США: Tesla и её поставщики уже заменили некоторые комплектующие китайского производства деталями, произведёнными в других странах. Отмечается, что компания ускорила реализацию планов по отказу от китайских комплектующих после того, как президент США Дональд Трамп ввёл высокие пошлины на китайский импорт. Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
13:09 15.11.2025
 
СМИ: Tesla требует от поставщиков отказаться от китайских комплектующих

WSJ: Tesla хочет полностью отказаться от китайских комплектующих в США

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Американский производитель электромобилей Tesla требует от своих поставщиков отказаться от китайских комплектующих при производстве автомобилей в США, компания хочет полностью перейти на детали, произведённые за пределами Китая, в течение ближайших года или двух, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Tesla требует от своих поставщиков исключить комплектующие китайского производства при производстве своих автомобилей в США, что является свежим примером последствий углубления геополитической напряженности между США и Китаем... Tesla нацелена полностью перейти на комплектующие, произведённые за пределами Китая, в течение ближайших года или двух", - говорится в сообщении.
По данным источников газеты, ранее в этом году Tesla приняла решение прекратить сотрудничество с китайскими поставщиками для своих автомобилей, производимых в США: Tesla и её поставщики уже заменили некоторые комплектующие китайского производства деталями, произведёнными в других странах. Отмечается, что компания ускорила реализацию планов по отказу от китайских комплектующих после того, как президент США Дональд Трамп ввёл высокие пошлины на китайский импорт.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
