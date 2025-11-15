Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Якушев оценил уровень востребованности площадки "БРИКС-Европа" - 15.11.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251115/yakushev-864561443.html
Якушев оценил уровень востребованности площадки "БРИКС-Европа"
Якушев оценил уровень востребованности площадки "БРИКС-Европа" - 15.11.2025, ПРАЙМ
Якушев оценил уровень востребованности площадки "БРИКС-Европа"
Площадка "БРИКС-Европа" востребована, потребность диалога растет, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России"... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T11:25+0300
2025-11-15T11:25+0300
экономика
россия
совет федерации
единая россия
СИРИУС, 15 ноя - ПРАЙМ. Площадка "БРИКС-Европа" востребована, потребность диалога растет, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. В субботу на федеральной территории "Сириус" открылся второй международный симпозиум "БРИКС - Европа". "В таком формате мы встречаемся уже второй раз, составе участников шире, чем в прошлом году. Значит, потребность в диалоге растет. И эта площадка востребована и полезна", - сказал Якушев на церемонии открытия симпозиума. Первый зампредседателя Совфеда указал на то, что сегодня в мире наблюдается глобальная трансформация - однополярный мир уходит в прошлое, баланс сил смещается в азиатско-тихоокеанский регион, государства Глобального Юга стремятся к развитию, расширению взаимной торговли и совместной реализации технологических проектов. "Поэтому нужны новые справедливые и адекватные к вызовам подходы к решению мировых проблем", - добавил Якушев.
россия, совет федерации, единая россия
Экономика, РОССИЯ, Совет Федерации, Единая Россия
11:25 15.11.2025
 
Якушев оценил уровень востребованности площадки "БРИКС-Европа"

Якушев: площадка «БРИКС-Европа» востребована, потребность в диалоге растет

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанк%Владимир Якушев
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
СИРИУС, 15 ноя - ПРАЙМ. Площадка "БРИКС-Европа" востребована, потребность диалога растет, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
В субботу на федеральной территории "Сириус" открылся второй международный симпозиум "БРИКС - Европа".
"В таком формате мы встречаемся уже второй раз, составе участников шире, чем в прошлом году. Значит, потребность в диалоге растет. И эта площадка востребована и полезна", - сказал Якушев на церемонии открытия симпозиума.
Первый зампредседателя Совфеда указал на то, что сегодня в мире наблюдается глобальная трансформация - однополярный мир уходит в прошлое, баланс сил смещается в азиатско-тихоокеанский регион, государства Глобального Юга стремятся к развитию, расширению взаимной торговли и совместной реализации технологических проектов.
"Поэтому нужны новые справедливые и адекватные к вызовам подходы к решению мировых проблем", - добавил Якушев.
Логотип БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 12.11.2025
АВВР анонсировала создание винодельческого конкурса стран БРИКС
12 ноября, 12:02
 
