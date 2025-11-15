https://1prime.ru/20251115/yakushev-864561698.html

Якушев прокомментировал идею ЕС использовать российские активы

Якушев прокомментировал идею ЕС использовать российские активы - 15.11.2025, ПРАЙМ

Якушев прокомментировал идею ЕС использовать российские активы

Идея использовать замороженные российские активы для поддержки Украины лежит вне правового поля, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации,... | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T11:38+0300

2025-11-15T11:38+0300

2025-11-15T11:38+0300

экономика

россия

финансы

украина

рф

европа

урсула фон дер ляйен

фридрих мерц

сергей лавров

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800508_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_572feb95333779a110f3a1e443d625d6.jpg

СИРИУС, 15 ноя - ПРАЙМ. Идея использовать замороженные российские активы для поддержки Украины лежит вне правового поля, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. В субботу на федеральной территории "Сириус" открылся второй международный симпозиум "БРИКС - Европа". Выступая на церемонии открытия симпозиума Якушев заявил, что Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен абсолютно безразличны последствия ее решения для европейских стран и такой курс уже привел к падению промышленного производства, росту цен, ослаблению экономического и технологического потенциала Европы. "Еще один удар по ее деловой репутации наносит идея использовать замороженные суверенные активы России для поддержки Украины. В числе сторонников этой идеи - канцлер ФРГ Фридрих Мерц и целый ряд европейских лидеров. Очевидно, что такие действия лежат вне правового поля и во многих странах мира справедливо восприняли их как банальную кражу", - сказал Якушев. Все это, по его словам, подтверждает, что нынешнее руководство Евросоюза и ряда его стран пренебрегают национальными интересами и потребностями жителей Европы. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20251115/yakushev-864561443.html

украина

рф

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, украина, рф, европа, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц, сергей лавров, ес, совет федерации, единая россия