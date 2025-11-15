Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Якушев прокомментировал идею ЕС использовать российские активы - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251115/yakushev-864561698.html
Якушев прокомментировал идею ЕС использовать российские активы
Якушев прокомментировал идею ЕС использовать российские активы - 15.11.2025, ПРАЙМ
Якушев прокомментировал идею ЕС использовать российские активы
Идея использовать замороженные российские активы для поддержки Украины лежит вне правового поля, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации,... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T11:38+0300
2025-11-15T11:38+0300
экономика
россия
финансы
украина
рф
европа
урсула фон дер ляйен
фридрих мерц
сергей лавров
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800508_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_572feb95333779a110f3a1e443d625d6.jpg
СИРИУС, 15 ноя - ПРАЙМ. Идея использовать замороженные российские активы для поддержки Украины лежит вне правового поля, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев. В субботу на федеральной территории "Сириус" открылся второй международный симпозиум "БРИКС - Европа". Выступая на церемонии открытия симпозиума Якушев заявил, что Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен абсолютно безразличны последствия ее решения для европейских стран и такой курс уже привел к падению промышленного производства, росту цен, ослаблению экономического и технологического потенциала Европы. "Еще один удар по ее деловой репутации наносит идея использовать замороженные суверенные активы России для поддержки Украины. В числе сторонников этой идеи - канцлер ФРГ Фридрих Мерц и целый ряд европейских лидеров. Очевидно, что такие действия лежат вне правового поля и во многих странах мира справедливо восприняли их как банальную кражу", - сказал Якушев. Все это, по его словам, подтверждает, что нынешнее руководство Евросоюза и ряда его стран пренебрегают национальными интересами и потребностями жителей Европы. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://1prime.ru/20251115/yakushev-864561443.html
украина
рф
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800508_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_40e1cdd60b1b8b6f9db45938c12b207a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, украина, рф, европа, урсула фон дер ляйен, фридрих мерц, сергей лавров, ес, совет федерации, единая россия
Экономика, РОССИЯ, Финансы, УКРАИНА, РФ, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, Фридрих Мерц, Сергей Лавров, ЕС, Совет Федерации, Единая Россия
11:38 15.11.2025
 
Якушев прокомментировал идею ЕС использовать российские активы

Якушев: идея ЕС использовать российские активы лежит вне правового поля

© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Omar Havana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 15 ноя - ПРАЙМ. Идея использовать замороженные российские активы для поддержки Украины лежит вне правового поля, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
В субботу на федеральной территории "Сириус" открылся второй международный симпозиум "БРИКС - Европа". Выступая на церемонии открытия симпозиума Якушев заявил, что Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен абсолютно безразличны последствия ее решения для европейских стран и такой курс уже привел к падению промышленного производства, росту цен, ослаблению экономического и технологического потенциала Европы.
"Еще один удар по ее деловой репутации наносит идея использовать замороженные суверенные активы России для поддержки Украины. В числе сторонников этой идеи - канцлер ФРГ Фридрих Мерц и целый ряд европейских лидеров. Очевидно, что такие действия лежат вне правового поля и во многих странах мира справедливо восприняли их как банальную кражу", - сказал Якушев.
Все это, по его словам, подтверждает, что нынешнее руководство Евросоюза и ряда его стран пренебрегают национальными интересами и потребностями жителей Европы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
%Владимир Якушев - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Якушев оценил уровень востребованности площадки "БРИКС-Европа"
11:25
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыУКРАИНАРФЕВРОПАУрсула фон дер ЛяйенФридрих МерцСергей ЛавровЕССовет ФедерацииЕдиная Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала