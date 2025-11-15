Якушев прокомментировал идею ЕС использовать российские активы
СИРИУС, 15 ноя - ПРАЙМ. Идея использовать замороженные российские активы для поддержки Украины лежит вне правового поля, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
В субботу на федеральной территории "Сириус" открылся второй международный симпозиум "БРИКС - Европа". Выступая на церемонии открытия симпозиума Якушев заявил, что Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен абсолютно безразличны последствия ее решения для европейских стран и такой курс уже привел к падению промышленного производства, росту цен, ослаблению экономического и технологического потенциала Европы.
"Еще один удар по ее деловой репутации наносит идея использовать замороженные суверенные активы России для поддержки Украины. В числе сторонников этой идеи - канцлер ФРГ Фридрих Мерц и целый ряд европейских лидеров. Очевидно, что такие действия лежат вне правового поля и во многих странах мира справедливо восприняли их как банальную кражу", - сказал Якушев.
Все это, по его словам, подтверждает, что нынешнее руководство Евросоюза и ряда его стран пренебрегают национальными интересами и потребностями жителей Европы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.