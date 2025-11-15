https://1prime.ru/20251115/yashina-864567013.html

На Запорожской АЭС оценили ситуацию после отключения линии "Днепровская"

На Запорожской АЭС оценили ситуацию после отключения линии "Днепровская"

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС после отключения питающей линии "Днепровская" стабильна, работа идет в прежнем режиме, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. В пятницу пресс-служба ЗАЭС сообщила, что одна из двух линий электропередачи - "Днепровская" - отключена на Запорожской АЭС вследствие срабатывания автоматической защиты, собственные нужды ЗАЭС запитаны от линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС после отключения одной из линий электропередачи не превышает естественных фоновых природных значений. "На ЗАЭС все в порядке. Станция работает в прежнем стабильном нормальном режиме", - сказала агентству Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

