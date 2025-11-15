Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Запорожской АЭС оценили ситуацию после отключения линии "Днепровская" - 15.11.2025
На Запорожской АЭС оценили ситуацию после отключения линии "Днепровская"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС после отключения питающей линии "Днепровская" стабильна, работа идет в прежнем режиме, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. В пятницу пресс-служба ЗАЭС сообщила, что одна из двух линий электропередачи - "Днепровская" - отключена на Запорожской АЭС вследствие срабатывания автоматической защиты, собственные нужды ЗАЭС запитаны от линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС после отключения одной из линий электропередачи не превышает естественных фоновых природных значений. "На ЗАЭС все в порядке. Станция работает в прежнем стабильном нормальном режиме", - сказала агентству Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
энергодар, европа, рф, запорожская аэс
Энергетика, Энергодар, ЕВРОПА, РФ, Запорожская АЭС
16:47 15.11.2025
 
На Запорожской АЭС оценили ситуацию после отключения линии "Днепровская"

Яшина: ситуация на ЗАЭС после отключения линии «Днепровская» стабильна

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - ПРАЙМ. Ситуация на Запорожской АЭС после отключения питающей линии "Днепровская" стабильна, работа идет в прежнем режиме, заявила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
В пятницу пресс-служба ЗАЭС сообщила, что одна из двух линий электропередачи - "Днепровская" - отключена на Запорожской АЭС вследствие срабатывания автоматической защиты, собственные нужды ЗАЭС запитаны от линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС после отключения одной из линий электропередачи не превышает естественных фоновых природных значений.
"На ЗАЭС все в порядке. Станция работает в прежнем стабильном нормальном режиме", - сказала агентству Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
МАГАТЭ уведомили об отключении основной линии, питающей ЗАЭС
ЭнергетикаЭнергодарЕВРОПАРФЗапорожская АЭС
 
 
Заголовок открываемого материала