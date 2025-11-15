https://1prime.ru/20251115/yurist--864558370.html

Юрист рассказала о трендах на рынке интеллектуальной собственности

Юрист рассказала о трендах на рынке интеллектуальной собственности - 15.11.2025

Юрист рассказала о трендах на рынке интеллектуальной собственности

Российский бизнес осознал, что обладание объектом интеллектуальной собственности потенциально может принести целое состояние, поэтому сейчас в стране... | 15.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Российский бизнес осознал, что обладание объектом интеллектуальной собственности потенциально может принести целое состояние, поэтому сейчас в стране наблюдается настоящий бум на регистрацию "практически всего", рассказала РИА Новости практикующий юрист Мария Куфилова. Эксперт в беседе с агентством перечислила основные тренды рынка интеллектуальной собственности в стране. "Первым и ключевым трендом является стремление к тотальному узакониванию. Поскольку обладание любым объектом интеллектуальной собственности потенциально может принести целое состояние, бизнес порою не совсем оправдано стремится регистрировать практически все: забавные крылатые фразы и устойчивые выражения", - отмечает эксперт. Она напомнила кейс с регистрацией фразы "Ведьмы не стареют", регистрацию на ООО "Моя оборона" одноименной фразы из песни группы "Гражданская оборона". Второй тренд - действия государства как реакция на желание бизнеса "запатентовать" все и вся. "Усложняются процедуры регистрации для некоторых объектов интеллектуальной собственности. Например, с 2025 года товарные знаки обязательно проходят экспертизу на оскорбление чувств верующих в случае использования в них религиозной символики", - напомнила Куфилова. Но также есть и место либерализации регулирования, подчеркивает эксперт. Так, один из законопроектов предлагает убрать монопольные барьеры на ключевые технологии, позволяя российскому бизнесу использовать зарубежные разработки без риска нарушения прав. Третий тренд - иностранные инвестиции в интеллектуальную собственность России. Хотя география иностранных партнеров поменялась, на место прежних пришли инвесторы из Индии, Китая, Белоруссии, отмечает эксперт. Еще одна любопытная тенденция - индустрии игр и производства видеоконтента вплотную занялись защитой интеллектуальной собственности. Теперь каждый этап создания конечного произведения документально фиксируется и сопровождается выплатой вознаграждения исполнителю за отчуждение исключительных прав на выполненную им часть работы, которой может быть сценарий, иное текстовое наполнение, образ, а порой даже внешность персонажа, говорит Куфилова. Кроме того, бизнес стал активно использовать долевую модель обладания исключительными правами на интеллектуальную собственность, соразмерно вложенным в перспективный проект инвестиционным средствам, по аналогии с правами на недвижимое имущество. А еще Куфилова обратила внимание, что в последнее время в этой сфере все сильнее усиливается стремление к конфиденциальности. "Все чаще в документах используется запрет на любое упоминание проекта в личном портфолио исполнителя, даже в случае безупречного выполнения им условий договора", - резюмирует она.

