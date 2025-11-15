В Забайкалье из-за снега затруднено движение грузового транспорта

https://1prime.ru/20251115/zabajkale-864554781.html
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - ПРАЙМ. Движение грузового автотранспорта затруднено на федеральных трассах "Байкал" и "Чита - Забайкальск" в Забайкальском крае из-за снега, сообщает Госавтоинспекция региона.
В пятницу региональный главк МЧС России сообщил, что, по данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 и ночью 16 ноября в крае ожидается снег, местами сильный, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, поземки, понижение температуры воздуха на 10 градусов и более, на дорогах снежный накат, снежные заносы, гололедица.
"Затруднение движения грузового транспорта на федеральных автодорогах А-350 "Чита - Забайкальск", 12-й, 31-й километр в Читинском районе, Р-258 "Байкал" Иркутск - Чита, 701-й километр в Петровск-Забайкальском районе", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что безопасность дорожного движения на федеральных и региональных автодорогах обеспечивают наряды ДПС, готовые в случае необходимости оказать помощь участникам дорожного движения. Водителей призывают к максимальной осторожности на дороге, соблюдению безопасной дистанции и скоростного режима.
