Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Забайкалье из-за снега затруднено движение грузового транспорта - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251115/zabajkale-864554781.html
В Забайкалье из-за снега затруднено движение грузового транспорта
В Забайкалье из-за снега затруднено движение грузового транспорта - 15.11.2025, ПРАЙМ
В Забайкалье из-за снега затруднено движение грузового транспорта
Движение грузового автотранспорта затруднено на федеральных трассах "Байкал" и "Чита - Забайкальск" в Забайкальском крае из-за снега, сообщает Госавтоинспекция... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T05:47+0300
2025-11-15T05:47+0300
бизнес
россия
иркутск
чита
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864554781.jpg?1763174853
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - ПРАЙМ. Движение грузового автотранспорта затруднено на федеральных трассах "Байкал" и "Чита - Забайкальск" в Забайкальском крае из-за снега, сообщает Госавтоинспекция региона. В пятницу региональный главк МЧС России сообщил, что, по данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 и ночью 16 ноября в крае ожидается снег, местами сильный, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, поземки, понижение температуры воздуха на 10 градусов и более, на дорогах снежный накат, снежные заносы, гололедица. "Затруднение движения грузового транспорта на федеральных автодорогах А-350 "Чита - Забайкальск", 12-й, 31-й километр в Читинском районе, Р-258 "Байкал" Иркутск - Чита, 701-й километр в Петровск-Забайкальском районе", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что безопасность дорожного движения на федеральных и региональных автодорогах обеспечивают наряды ДПС, готовые в случае необходимости оказать помощь участникам дорожного движения. Водителей призывают к максимальной осторожности на дороге, соблюдению безопасной дистанции и скоростного режима.
иркутск
чита
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, иркутск, чита, мчс
Бизнес, РОССИЯ, Иркутск, ЧИТА, МЧС
05:47 15.11.2025
 
В Забайкалье из-за снега затруднено движение грузового транспорта

В Забайкалье из-за снегопада затруднено движение грузовиков

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - ПРАЙМ. Движение грузового автотранспорта затруднено на федеральных трассах "Байкал" и "Чита - Забайкальск" в Забайкальском крае из-за снега, сообщает Госавтоинспекция региона.
В пятницу региональный главк МЧС России сообщил, что, по данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 и ночью 16 ноября в крае ожидается снег, местами сильный, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, поземки, понижение температуры воздуха на 10 градусов и более, на дорогах снежный накат, снежные заносы, гололедица.
"Затруднение движения грузового транспорта на федеральных автодорогах А-350 "Чита - Забайкальск", 12-й, 31-й километр в Читинском районе, Р-258 "Байкал" Иркутск - Чита, 701-й километр в Петровск-Забайкальском районе", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что безопасность дорожного движения на федеральных и региональных автодорогах обеспечивают наряды ДПС, готовые в случае необходимости оказать помощь участникам дорожного движения. Водителей призывают к максимальной осторожности на дороге, соблюдению безопасной дистанции и скоростного режима.
 
БизнесРОССИЯИркутскЧИТАМЧС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала