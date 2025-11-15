https://1prime.ru/20251115/zaderzhki-864553146.html

В московских аэропортах зафиксировали небольшие задержки рейсов

МОСКВА, 15 ноя - ПРАЙМ. Небольшие задержки наблюдаются в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" на фоне предупреждений о дожде и мокром снеге, следует из онлайн-табло авиагаваней. Ранее столичный главк МЧС РФ предупредил о дожде и мокром снеге с вечера пятницы до 10.00 мск субботы в Москве. По данным онлайн-табло аэропортов "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково" на 2.00 мск, наблюдаются минимальные задержки рейсов на прилет и вылет. Так, в "Шереметьево" на вылет и прилет задерживаются около десяти рейсов в период после полуночи до 7.00 мск. В свою очередь, в "Домодедово" в тот же период задерживается не более десяти рейсов. Во "Внуково" - около 15 рейсов на прилет и вылет.

