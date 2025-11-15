https://1prime.ru/20251115/zaes-864566531.html
МАГАТЭ уведомили об отключении основной линии, питающей ЗАЭС
МАГАТЭ уведомили об отключении основной линии, питающей ЗАЭС
2025-11-15T16:32+0300
энергетика
украина
магатэ
запорожская аэс
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об отключении со стороны Украины линии "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, сообщила в субботу РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Ранее в пятницу сообщалось, что со стороны Украины отключена одна из двух линий электропередачи - "Днепровская", питающая ЗАЭС, собственные нужды станции запитаны от резервной линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС не превышает естественных фоновых природных значений. "Инспекторы МАГАТЭ уведомлены", - сказала Яшина.
украина
