https://1prime.ru/20251115/zaes-864566531.html

МАГАТЭ уведомили об отключении основной линии, питающей ЗАЭС

МАГАТЭ уведомили об отключении основной линии, питающей ЗАЭС - 15.11.2025, ПРАЙМ

МАГАТЭ уведомили об отключении основной линии, питающей ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об отключении со стороны Украины линии "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, сообщила в... | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T16:32+0300

2025-11-15T16:32+0300

2025-11-15T16:32+0300

энергетика

украина

магатэ

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252688_0:113:3241:1936_1920x0_80_0_0_8a92a6304ec56dc144081d28ab511417.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – ПРАЙМ. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уведомлено об отключении со стороны Украины линии "Днепровская", питающей Запорожскую АЭС, сообщила в субботу РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Ранее в пятницу сообщалось, что со стороны Украины отключена одна из двух линий электропередачи - "Днепровская", питающая ЗАЭС, собственные нужды станции запитаны от резервной линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС не превышает естественных фоновых природных значений. "Инспекторы МАГАТЭ уведомлены", - сказала Яшина.

https://1prime.ru/20251114/ukraina-864551204.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, магатэ, запорожская аэс