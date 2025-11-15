Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинская сторона не уведомила ЗАЭС об отключении линии, заявила Яшина - 15.11.2025
Украинская сторона не уведомила ЗАЭС об отключении линии, заявила Яшина
2025-11-15T16:43+0300
2025-11-15T16:43+0300
энергетика
украина
энергодар
европа
запорожская аэс
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – ПРАЙМ. Украинская сторона не уведомила Запорожскую АЭС о причине отключения основной питающей линии электропередачи "Днепровская", перспективы ввода неизвестны, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. В пятницу сообщалось, что со стороны Украины отключена одна из двух линий электропередачи - "Днепровская", питающая Запорожскую АЭС, собственные нужды станции запитаны от резервной линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС не превышает естественных фоновых природных значений. "Линия "Днепровская" по-прежнему отключена. Причины отключения и перспективы ввода нам неизвестны. Украинская сторона нас не уведомляла", - сказала Яшина. По ее словам, энергоснабжение собственных нужд станции обеспечено за счет резервной линии "Ферросплавная-1". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
украина, энергодар, европа, запорожская аэс
Энергетика, УКРАИНА, Энергодар, ЕВРОПА, Запорожская АЭС
16:43 15.11.2025
 
Украинская сторона не уведомила ЗАЭС об отключении линии, заявила Яшина

Яшина: украинская сторона не уведомила Запорожскую АЭС о причине отключения ЛЭП

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанк4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
4-й энергоблок Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – ПРАЙМ. Украинская сторона не уведомила Запорожскую АЭС о причине отключения основной питающей линии электропередачи "Днепровская", перспективы ввода неизвестны, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
В пятницу сообщалось, что со стороны Украины отключена одна из двух линий электропередачи - "Днепровская", питающая Запорожскую АЭС, собственные нужды станции запитаны от резервной линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС не превышает естественных фоновых природных значений.
"Линия "Днепровская" по-прежнему отключена. Причины отключения и перспективы ввода нам неизвестны. Украинская сторона нас не уведомляла", - сказала Яшина.
По ее словам, энергоснабжение собственных нужд станции обеспечено за счет резервной линии "Ферросплавная-1".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
МАГАТЭ уведомили об отключении основной линии, питающей ЗАЭС
16:32
 
ЭнергетикаУКРАИНАЭнергодарЕВРОПАЗапорожская АЭС
 
 
