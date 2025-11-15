https://1prime.ru/20251115/zaes-864566850.html

Украинская сторона не уведомила ЗАЭС об отключении линии, заявила Яшина

Украинская сторона не уведомила ЗАЭС об отключении линии, заявила Яшина

2025-11-15T16:43+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – ПРАЙМ. Украинская сторона не уведомила Запорожскую АЭС о причине отключения основной питающей линии электропередачи "Днепровская", перспективы ввода неизвестны, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. В пятницу сообщалось, что со стороны Украины отключена одна из двух линий электропередачи - "Днепровская", питающая Запорожскую АЭС, собственные нужды станции запитаны от резервной линии "Ферросплавная-1", нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано, радиационный фон на АЭС не превышает естественных фоновых природных значений. "Линия "Днепровская" по-прежнему отключена. Причины отключения и перспективы ввода нам неизвестны. Украинская сторона нас не уведомляла", - сказала Яшина. По ее словам, энергоснабжение собственных нужд станции обеспечено за счет резервной линии "Ферросплавная-1". ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

