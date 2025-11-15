Захарова отреагировала на заявления молдавского депутата о Пушкине и геях*
Захарова высмеяла слова молдавского депутата Друцэ о Пушкине и геях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале высмеяла высказывание молдавского депутата от партии "Действие и солидарность" Михая Друцэ, который связал появление гомосексуалов* в Молдавии с приездом Александра Пушкина.
"Точно так и было. Пушкин, помнится, приехал в Бессарабию и сразу спросил: "Где здесь живёт депутат от партии Санду Михаил Друцэ? Я его сейчас…". Так там появился первый", — написала Захарова.
Во время парламентских обсуждений в Молдавии на тему законопроекта о закрытии "Русского дома" Друцэ заявил, что появление гомосексуалов* в республике произошло "вместе с Российской империей и напрямую связано с приездом Пушкина".
Ранее Захарова утверждала, что истинная цель Кишинева заключается не только в закрытии "Русского дома", но и в полном устранении российского культурного влияния. В своём комментарии она отметила, что под предлогом активизации "евроинтеграционного проекта" официальные власти Кишинева, вопреки интересам собственного народа, продолжают "сжигать мосты" и разрушать всё, что связывает страну исторически с Россией.
Отношения между Россией и Молдавией начали ухудшаться после прихода президента Санду, придерживающейся проевропейской ориентации, к власти в конце 2020 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что нынешнее руководство Молдавии делает шаги, чтобы стать недружественным соседом России. Российская сторона призывает Кишинев учитывать интересы своих граждан и способствовать развитию контактных и межрегиональных связей с Россией. Министерство иностранных дел России обращалось к молдавским властям с призывом прекратить антироссийскую риторику конфронтационного характера. В ведомстве также добавили, что Москва стремится поддерживать дружеские отношения с Молдавией и сожалеет, что Запад использует эту страну в своих антироссийских планах.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России