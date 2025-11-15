https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864555179.html

СМИ рассказали, чем обернулась новая выходка Зеленского

украина

владимир зеленский

энергоатом

рада

набу

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Коррупционный скандал, разгоревшийся на Украине, стал серьезным испытанием для президента Владимира Зеленского, сообщает немецкий телеканал ZDF. По словам корреспондента Анны Брюль, несмотря на заявление главы киевского режима о необходимости проведения честного расследования, его непричастность к случаям хищений вызывает множество вопросов. "Это серьезный кризис доверия к Зеленскому", — предупреждает она. Анонимный источник из украинского антикоррупционного агентства рассказал телеканалу, что военное положение не должно служить оправданием для прекращения антикоррупционных мер. По ее словам, Зеленский обязан донести до своего окружения, что управление страной — это не семейный бизнес. "Она (Источник. — Прим. Ред.) также говорит, что иногда создается впечатление, что это вовсе не борьба с коррупцией, а, скорее, борьба с органами по борьбе с коррупцией. И это впечатление, конечно, фатально", — заключает Брюль. Десятого ноября НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) объявило о крупной спецоперации в энергетическом секторе и представило снимки с сумками, полными наличных средств, найденных в ходе операции. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, обыски проводились у бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Согласно данным "Украинской правды", ссылающейся на анонимный источник, обыски также прошли у предпринимателя и союзника Зеленского Тимура Миндича, который успел покинуть страну. Позже НАБУ выпустила части аудиозаписей по делу о коррупции в энергетическом секторе, в которых упоминаются личности, обозначенные как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". Со слов Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк. Одиннадцатого ноября НАБУ предъявило обвинения семи членам преступной группы, причастной к коррупционным действиям в энергетическом секторе, включая Миндича. Среди фигурантов дела оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, теперь Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.

