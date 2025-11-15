Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, чем обернулась новая выходка Зеленского - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864555179.html
СМИ рассказали, чем обернулась новая выходка Зеленского
СМИ рассказали, чем обернулась новая выходка Зеленского - 15.11.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, чем обернулась новая выходка Зеленского
Коррупционный скандал, разгоревшийся на Украине, стал серьезным испытанием для президента Владимира Зеленского, сообщает немецкий телеканал ZDF. | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T06:22+0300
2025-11-15T06:22+0300
украина
владимир зеленский
энергоатом
рада
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Коррупционный скандал, разгоревшийся на Украине, стал серьезным испытанием для президента Владимира Зеленского, сообщает немецкий телеканал ZDF. По словам корреспондента Анны Брюль, несмотря на заявление главы киевского режима о необходимости проведения честного расследования, его непричастность к случаям хищений вызывает множество вопросов. "Это серьезный кризис доверия к Зеленскому", — предупреждает она. Анонимный источник из украинского антикоррупционного агентства рассказал телеканалу, что военное положение не должно служить оправданием для прекращения антикоррупционных мер. По ее словам, Зеленский обязан донести до своего окружения, что управление страной — это не семейный бизнес. "Она (Источник. — Прим. Ред.) также говорит, что иногда создается впечатление, что это вовсе не борьба с коррупцией, а, скорее, борьба с органами по борьбе с коррупцией. И это впечатление, конечно, фатально", — заключает Брюль. Десятого ноября НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) объявило о крупной спецоперации в энергетическом секторе и представило снимки с сумками, полными наличных средств, найденных в ходе операции. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, обыски проводились у бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Согласно данным "Украинской правды", ссылающейся на анонимный источник, обыски также прошли у предпринимателя и союзника Зеленского Тимура Миндича, который успел покинуть страну. Позже НАБУ выпустила части аудиозаписей по делу о коррупции в энергетическом секторе, в которых упоминаются личности, обозначенные как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". Со слов Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк. Одиннадцатого ноября НАБУ предъявило обвинения семи членам преступной группы, причастной к коррупционным действиям в энергетическом секторе, включая Миндича. Среди фигурантов дела оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, теперь Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_11f08e3a9aa8f1571dc01285c1f18ff5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, энергоатом, рада, набу
УКРАИНА, Владимир Зеленский, Энергоатом, Рада, НАБУ
06:22 15.11.2025
 
СМИ рассказали, чем обернулась новая выходка Зеленского

ZDF: коррупционный скандал обернулся для Зеленского большим кризисом

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Коррупционный скандал, разгоревшийся на Украине, стал серьезным испытанием для президента Владимира Зеленского, сообщает немецкий телеканал ZDF.
По словам корреспондента Анны Брюль, несмотря на заявление главы киевского режима о необходимости проведения честного расследования, его непричастность к случаям хищений вызывает множество вопросов.
"Это серьезный кризис доверия к Зеленскому", — предупреждает она.
Анонимный источник из украинского антикоррупционного агентства рассказал телеканалу, что военное положение не должно служить оправданием для прекращения антикоррупционных мер. По ее словам, Зеленский обязан донести до своего окружения, что управление страной — это не семейный бизнес.
"Она (Источник. — Прим. Ред.) также говорит, что иногда создается впечатление, что это вовсе не борьба с коррупцией, а, скорее, борьба с органами по борьбе с коррупцией. И это впечатление, конечно, фатально", — заключает Брюль.
Десятого ноября НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) объявило о крупной спецоперации в энергетическом секторе и представило снимки с сумками, полными наличных средств, найденных в ходе операции. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, обыски проводились у бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом".
Согласно данным "Украинской правды", ссылающейся на анонимный источник, обыски также прошли у предпринимателя и союзника Зеленского Тимура Миндича, который успел покинуть страну.
Позже НАБУ выпустила части аудиозаписей по делу о коррупции в энергетическом секторе, в которых упоминаются личности, обозначенные как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". Со слов Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк.
Одиннадцатого ноября НАБУ предъявило обвинения семи членам преступной группы, причастной к коррупционным действиям в энергетическом секторе, включая Миндича. Среди фигурантов дела оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, теперь Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
 
УКРАИНАВладимир ЗеленскийЭнергоатомРадаНАБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала