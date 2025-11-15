https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864555960.html

В США готовят план по свержению Зеленского, пишут СМИ

В США готовят план по свержению Зеленского, пишут СМИ - 15.11.2025, ПРАЙМ

В США готовят план по свержению Зеленского, пишут СМИ

Усиленное внимание США к коррупционному скандалу на Украине и его активное обсуждение в западной прессе могут указывать на намерение Вашингтона отстранить... | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T07:10+0300

2025-11-15T07:10+0300

2025-11-15T07:10+0300

сша

украина

вашингтон

владимир зеленский

набу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863552826_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_89fdb901c726f751c9b97cc83b32a93f.jpg

МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Усиленное внимание США к коррупционному скандалу на Украине и его активное обсуждение в западной прессе могут указывать на намерение Вашингтона отстранить Владимира Зеленского от власти, сообщает китайский портал Sohu. "Дело Тимура Миндича перешло под прямое оперативное сопровождение ФБР США. Западные СМИ также уделяют особое внимание расследованию, что дополнительно подтверждает предположение о попытках отстранения Зеленского от власти", — говорится в статье. Автор также подчеркнул, что нежелание главы киевского режима вступать в переговоры с Россией под разными предлогами и неудачи украинских вооруженных сил на фронте подпитывают недовольство администрации США.Десятого ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о проведении масштабных операций в энергетическом секторе, сопроводив заявление фото с найденными при обысках сумками, полными иностранной валюты. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что обыски были проведены у бывшего министра энергетики и текущего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". По данным из источника "Украинской правды", также обыски прошли у предпринимателя и союзника Зеленского Тимура Миндича, который успел покинуть страну. Впоследствии НАБУ выпустило аудиозаписи, связанной с коррупционным расследованием в энергетике, где упоминались лица, обозначенные кодовыми именами "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По информации Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — Дмитрий Басов из "Энергоатома", а "Рокет" — советник бывшего министра Галущенко Игорь Миронюк.Одиннадцатого ноября НАБУ выдвинуло обвинения против семи членов преступной сети, занимавшейся коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Среди обвиняемых оказался также экс-вице-премьер Алексей Чернышов. Галущенко был временно отстранен от должности министра юстиции, а парламенту предстоит утвердить его отставку вместе с уходом Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Владимир Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его финансового покровителя Александра Цукермана.

сша

украина

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, набу