Депутат Рады обратился к Зеленскому с резким призывом из-за ЧП на Украине - 15.11.2025
Депутат Рады обратился к Зеленскому с резким призывом из-за ЧП на Украине
Депутат Рады обратился к Зеленскому с резким призывом из-за ЧП на Украине - 15.11.2025, ПРАЙМ
Депутат Рады обратился к Зеленскому с резким призывом из-за ЧП на Украине
Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в социальной сети Х заявил, что Владимиру Зеленскому следует покинуть свой пост. | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T07:33+0300
2025-11-15T07:33+0300
в мире
украина
владимир зеленский
набу
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857050874_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c64cef5c7831745d4f946cdbb2451172.jpg
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в социальной сети Х заявил, что Владимиру Зеленскому следует покинуть свой пост. "Зеленский должен уйти в отставку за все ужасные преступления, которые он совершил. Это позиция большинства граждан — всего народа Украины", — написал парламентарий.Десятого ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о проведении масштабных операций в энергетическом секторе, сопроводив заявление фото с найденными при обысках сумками, полными иностранной валюты. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что обыски были проведены у бывшего министра энергетики и текущего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". По данным из источника "Украинской правды", также обыски прошли у предпринимателя и союзника Зеленского Тимура Миндича, который успел покинуть страну. Впоследствии НАБУ выпустило аудиозаписи, связанной с коррупционным расследованием в энергетике, где упоминались лица, обозначенные кодовыми именами "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По информации Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — Дмитрий Басов из "Энергоатома", а "Рокет" — советник бывшего министра Галущенко Игорь Миронюк.Одиннадцатого ноября НАБУ выдвинуло обвинения против семи членов преступной сети, занимавшейся коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Среди обвиняемых оказался также экс-вице-премьер Алексей Чернышов. Галущенко был временно отстранен от должности министра юстиции, а парламенту предстоит утвердить его отставку вместе с уходом Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Владимир Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его финансового покровителя Александра Цукермана.
украина
в мире, украина, владимир зеленский, набу, рада
В мире, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ, Рада
07:33 15.11.2025
 
Депутат Рады обратился к Зеленскому с резким призывом из-за ЧП на Украине

Дмитрук заявил, что Зеленский должен уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук в социальной сети Х заявил, что Владимиру Зеленскому следует покинуть свой пост.
"Зеленский должен уйти в отставку за все ужасные преступления, которые он совершил. Это позиция большинства граждан — всего народа Украины", — написал парламентарий.
Десятого ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о проведении масштабных операций в энергетическом секторе, сопроводив заявление фото с найденными при обысках сумками, полными иностранной валюты. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что обыски были проведены у бывшего министра энергетики и текущего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". По данным из источника "Украинской правды", также обыски прошли у предпринимателя и союзника Зеленского Тимура Миндича, который успел покинуть страну. Впоследствии НАБУ выпустило аудиозаписи, связанной с коррупционным расследованием в энергетике, где упоминались лица, обозначенные кодовыми именами "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По информации Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — Дмитрий Басов из "Энергоатома", а "Рокет" — советник бывшего министра Галущенко Игорь Миронюк.
Одиннадцатого ноября НАБУ выдвинуло обвинения против семи членов преступной сети, занимавшейся коррупцией в энергетическом секторе, включая Миндича. Среди обвиняемых оказался также экс-вице-премьер Алексей Чернышов. Галущенко был временно отстранен от должности министра юстиции, а парламенту предстоит утвердить его отставку вместе с уходом Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Владимир Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его финансового покровителя Александра Цукермана.
 
В мире, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ, Рада
 
 
