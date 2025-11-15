https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864561898.html

На Западе рассказали, что случилось с Зеленским после российских авиаударов

На Западе рассказали, что случилось с Зеленским после российских авиаударов

МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале отметил, что Владимир Зеленский отправился в Грецию с целью получить новые системы Patriot."Эта недавняя российская атака, вполне вероятно, значительно истощила оставшееся украинские запасы ракет Patriot. <…> Зеленскому нужно больше ракет <…>, и он отправился в Грецию ради них", — утверждает он.Меркурис высказал мнение, что поставки новых противовоздушных систем и ракет для Украины бесполезны, сравнив это с попыткой надуть проколотый шар."Можно сколько угодно дуть в шар, отчаянно потом задыхаясь, но как только вы прекратите это делать, то он вновь сдуется", — подчеркнул он.В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские вооруженные силы нанесли ответный удар, включая использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", по объектам оборонной промышленности Украины.В течение недели российские военные нанесли один масштабный и пять координированных ударов, целясь в военные объекты, газоэнергетическую инфраструктуру, транспортные пути, используемые украинскими вооруженными силами, аэродромы, склады и места подготовки ударных дронов, а также временные базы украинских солдат, националистов и наемных бойцов.

