На Западе рассказали, что случилось с Зеленским после российских авиаударов
Меркурис: авиаудары РФ заставили Зеленского уехать в Грецию за Patriot
© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале отметил, что Владимир Зеленский отправился в Грецию с целью получить новые системы Patriot.
На этой неделе портал pronews.gr сообщил, что Зеленский в воскресенье совершит экстренный визит в Грецию, где попросит у премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса поставить Украине ЗРК Patriot и истребители Mirage 2000-5Mk2.
"Эта недавняя российская атака, вполне вероятно, значительно истощила оставшееся украинские запасы ракет Patriot. <…> Зеленскому нужно больше ракет <…>, и он отправился в Грецию ради них", — утверждает он.
Меркурис высказал мнение, что поставки новых противовоздушных систем и ракет для Украины бесполезны, сравнив это с попыткой надуть проколотый шар.
"Можно сколько угодно дуть в шар, отчаянно потом задыхаясь, но как только вы прекратите это делать, то он вновь сдуется", — подчеркнул он.
В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские вооруженные силы нанесли ответный удар, включая использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", по объектам оборонной промышленности Украины.
В течение недели российские военные нанесли один масштабный и пять координированных ударов, целясь в военные объекты, газоэнергетическую инфраструктуру, транспортные пути, используемые украинскими вооруженными силами, аэродромы, склады и места подготовки ударных дронов, а также временные базы украинских солдат, националистов и наемных бойцов.