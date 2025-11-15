Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, что случилось с Зеленским после российских авиаударов - 15.11.2025
На Западе рассказали, что случилось с Зеленским после российских авиаударов
На Западе рассказали, что случилось с Зеленским после российских авиаударов - 15.11.2025
На Западе рассказали, что случилось с Зеленским после российских авиаударов
Британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале отметил, что Владимир Зеленский отправился в Грецию с целью получить новые системы Patriot.
2025-11-15T11:42+0300
2025-11-15T11:42+0300
мировая экономика
греция
украина
владимир зеленский
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале отметил, что Владимир Зеленский отправился в Грецию с целью получить новые системы Patriot."Эта недавняя российская атака, вполне вероятно, значительно истощила оставшееся украинские запасы ракет Patriot. &lt;…&gt; Зеленскому нужно больше ракет &lt;…&gt;, и он отправился в Грецию ради них", — утверждает он.Меркурис высказал мнение, что поставки новых противовоздушных систем и ракет для Украины бесполезны, сравнив это с попыткой надуть проколотый шар."Можно сколько угодно дуть в шар, отчаянно потом задыхаясь, но как только вы прекратите это делать, то он вновь сдуется", — подчеркнул он.В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские вооруженные силы нанесли ответный удар, включая использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", по объектам оборонной промышленности Украины.В течение недели российские военные нанесли один масштабный и пять координированных ударов, целясь в военные объекты, газоэнергетическую инфраструктуру, транспортные пути, используемые украинскими вооруженными силами, аэродромы, склады и места подготовки ударных дронов, а также временные базы украинских солдат, националистов и наемных бойцов.
греция
украина
запад
мировая экономика, греция, украина, владимир зеленский, запад
Мировая экономика, ГРЕЦИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЗАПАД
11:42 15.11.2025
 
На Западе рассказали, что случилось с Зеленским после российских авиаударов

Меркурис: авиаудары РФ заставили Зеленского уехать в Грецию за Patriot

МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале отметил, что Владимир Зеленский отправился в Грецию с целью получить новые системы Patriot.

На этой неделе портал pronews.gr сообщил, что Зеленский в воскресенье совершит экстренный визит в Грецию, где попросит у премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса поставить Украине ЗРК Patriot и истребители Mirage 2000-5Mk2.

"Эта недавняя российская атака, вполне вероятно, значительно истощила оставшееся украинские запасы ракет Patriot. <…> Зеленскому нужно больше ракет <…>, и он отправился в Грецию ради них", — утверждает он.
Меркурис высказал мнение, что поставки новых противовоздушных систем и ракет для Украины бесполезны, сравнив это с попыткой надуть проколотый шар.
"Можно сколько угодно дуть в шар, отчаянно потом задыхаясь, но как только вы прекратите это делать, то он вновь сдуется", — подчеркнул он.
В пятницу Министерство обороны сообщило, что российские вооруженные силы нанесли ответный удар, включая использование гиперзвуковых ракет "Кинжал", по объектам оборонной промышленности Украины.
В течение недели российские военные нанесли один масштабный и пять координированных ударов, целясь в военные объекты, газоэнергетическую инфраструктуру, транспортные пути, используемые украинскими вооруженными силами, аэродромы, склады и места подготовки ударных дронов, а также временные базы украинских солдат, националистов и наемных бойцов.
