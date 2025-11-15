https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864565429.html
В США сделали заявление о бегстве Зеленского в Грецию
В США сделали заявление о бегстве Зеленского в Грецию - 15.11.2025, ПРАЙМ
В США сделали заявление о бегстве Зеленского в Грецию
Бывший офицер разведки морской пехоты США и военный эксперт Скотт Риттер в ходе эфира на YouTube-канале Judging Freedom допустил, что Владимир Зеленский может... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T15:34+0300
2025-11-15T15:34+0300
2025-11-15T15:34+0300
общество
мировая экономика
греция
украина
владимир зеленский
скотт риттер
энергоатом
набу
кириакос мицотакис
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Бывший офицер разведки морской пехоты США и военный эксперт Скотт Риттер в ходе эфира на YouTube-канале Judging Freedom допустил, что Владимир Зеленский может не вернуться на Украину после своего визита в Грецию."Украинское общество разрушается. И отвечающий за него Зеленский не сможет это пережить. Поэтому я не удивлюсь, если он улетит в Грецию и там останется", — заявил эксперт.По мнению Риттера, российские воздушные удары по энергетическому сектору Украины наряду с коррупционными скандалами в этой области создают значительное давление на украинское правительство.Ранее на этой неделе портал pronews.gr сообщил, что Зеленский планирует срочную поездку в Грецию в воскресенье, в ходе которой намерен обратиться к премьер-министру страны Кириакосу Мицотакису с просьбой о поставке Украине систем ПВО Patriot и истребителей Mirage 2000-5Mk2.Специальная операция НАБУ10 ноября НАБУ развернуло крупномасштабные действия, направленные на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии, на которых запечатлены сумки, полные иностранной валюты, обнаруженные в ходе обысков. Однако точная сумма не сообщалась.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед обысками срочно вывезли из Украины.
https://1prime.ru/20251115/kallas-864562479.html
https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864561898.html
греция
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, греция, украина, владимир зеленский, скотт риттер, энергоатом, набу, кириакос мицотакис, сша
Общество , Мировая экономика, ГРЕЦИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Энергоатом, НАБУ, Кириакос Мицотакис, США
В США сделали заявление о бегстве Зеленского в Грецию
Риттер допустил, что Зеленский не вернется на Украину после поездки в Грецию