В США сделали заявление о бегстве Зеленского в Грецию

МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Бывший офицер разведки морской пехоты США и военный эксперт Скотт Риттер в ходе эфира на YouTube-канале Judging Freedom допустил, что Владимир Зеленский может не вернуться на Украину после своего визита в Грецию."Украинское общество разрушается. И отвечающий за него Зеленский не сможет это пережить. Поэтому я не удивлюсь, если он улетит в Грецию и там останется", — заявил эксперт.По мнению Риттера, российские воздушные удары по энергетическому сектору Украины наряду с коррупционными скандалами в этой области создают значительное давление на украинское правительство.Ранее на этой неделе портал pronews.gr сообщил, что Зеленский планирует срочную поездку в Грецию в воскресенье, в ходе которой намерен обратиться к премьер-министру страны Кириакосу Мицотакису с просьбой о поставке Украине систем ПВО Patriot и истребителей Mirage 2000-5Mk2.Специальная операция НАБУ10 ноября НАБУ развернуло крупномасштабные действия, направленные на раскрытие коррупционных схем в энергетическом секторе. В Telegram-канале ведомства были размещены фотографии, на которых запечатлены сумки, полные иностранной валюты, обнаруженные в ходе обысков. Однако точная сумма не сообщалась.Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого украинские СМИ называют "денежным мешком" Зеленского. По словам депутата, предпринимателя перед обысками срочно вывезли из Украины.

