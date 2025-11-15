https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864568589.html

Украинские СМИ сообщили о готовящемся ударе по Зеленскому

Европа не сможет оставить коррупционный скандал в Киеве без внимания и будет вынуждена предпринять шаги против киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, | 15.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Европа не сможет оставить коррупционный скандал в Киеве без внимания и будет вынуждена предпринять шаги против киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, сообщает украинская газета "Страна"."Главный вопрос — какие практические шаги они предпримут. С учетом того, что коррупционный скандал уже широко используется как аргумент сторонникам прекращения (или сокращения) финансовой помощи Украине (например, Орбаном). Поэтому просто проигнорировать скандал, ограничившись общими заявлениями, европейцы вряд ли смогут", — говорится в публикации.Согласно данным издания, у Европы есть два возможных подхода к ситуации в Киеве. Первый предполагает, что Зеленский займется активной борьбой с коррупцией, заменит руководство государственных предприятий и органов безопасности под надзором международных экспертов. Второй подход является более радикальным и включает в себя отставку Ермака и правительства Свириденко, замещение их на лиц, понятных Западу, близких к международным организациям и представителям посольств стран G7."Неизвестно, правда, захотят ли европейцы сейчас выдвинуть столь жесткие и широкие требования Зеленскому, но если это произойдет, то Банковой будет очень трудно их проигнорировать, учитывая зависимость от финансовой поддержки ЕС", — сообщается в материале.Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 10 ноября объявило о проведении крупномасштабной спецоперации в энергетической сфере, опубликовав фотографии сумок, полных пачек иностранной валюты, обнаруженных в ходе операции. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". По информации "Украинской правды", ссылающейся на свои источники, сотрудники НАБУ также проводили обыски у бизнесмена и союзника Зеленского Тимура Миндича, который к тому моменту уже покинул Украину. Позднее НАБУ обнародовало отрывки аудиозаписей по делу о коррупции в энергетической сфере, в которых упоминаются лица, обозначенные как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". Согласно сведениям Железняка, "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" — представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, а "Рокет" — советник бывшего министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк. НАБУ предъявило 11 ноября обвинения семи участникам преступной организации, связанной с коррупцией в энергетической сфере, включая Миндича. Фигурантом дела оказался и бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был временно отстранен от должности министра юстиции, парламент должен подтвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с поста министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его основного спонсора Александра Цукермана.

