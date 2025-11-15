Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
украина, киев, запад, владимир зеленский, энергоатом, financial times, набу
УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Владимир Зеленский, Энергоатом, Financial Times, НАБУ
21:45 15.11.2025
 
"Золотой унитаз": На Западе раскрыли детали коррупционного скандала в Киеве

FT: коррупционный кризис пошатнул режим Зеленского

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Коррупционный скандал на Украине стал серьезным ударом для руководства в Киеве, возглавляемого Владимиром Зеленским, сообщает Financial Times.
"Администрация Зеленского оказалась втянута в крупнейший коррупционный скандал с момента его вступления в должность, что дестабилизировало власти в критический момент конфликта", — говорится в статье.
Издание подчеркивает, что обнаруженные доказательства коррупции, включая "золотой унитаз и сумки с наличными", а также записи разговоров о отмывании денег вызвали возмущение среди жителей Украины.
Financial Times отмечает, что Зеленский сейчас активно старается дистанцироваться от участников скандала, особенно от своего друга и союзника Тимура Миндича, однако это, вероятно, не принесет желаемого результата.
"Эксперты и политики отмечают, что новые подробности, которые всплывут во время следствия, могут еще сильнее дестабилизировать президента", — говорится в публикации.
Аналитики полагают, что дальнейшие разоблачения, включая потенциальное влияние Миндича на бывшего министра обороны Рустема Умерова, могут обострить политическую ситуацию в стране.
"Если появится новая информация, касающаяся Зеленского или его аппарата... то, конечно, это будет новый виток", — приводит издание слова киевского политолога Владимира Фесенко.

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ начало крупномасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в украинском энергетическом секторе. Агентство обнародовало фотографии сумок, полных иностранных купюр, найденных в ходе обысков, однако точная сумма пока остается неизвестной.
Как сообщил депутат Ярослав Железняк, сотрудники антикоррупционного бюро провели обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации "Украинской правды", представители НАБУ также провели обыски у Миндича, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк добавил, что бизнесмена в срочном порядке вывезли за пределы Украины.
Установлено, что средства, похищенные в энергетической сфере на Украине, отмывались через офис, расположенный в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко предупредила, что в такой ситуации Киев может утратить поддержку западных стран.
Во вторник НАБУ выдвинуло обвинения против семи членов преступной группы, причастной к коррупции в энергетическом секторе, включая Миндича. В деле также фигурирует бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранили от должности министра юстиции, и Верховной Раде предстоит утвердить его отставку, а также увольнение Светланы Гринчук с поста министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его ключевого финансиста Александра Цукермана.
