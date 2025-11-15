https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864569973.html

"Золотой унитаз": На Западе раскрыли детали коррупционного скандала в Киеве

"Золотой унитаз": На Западе раскрыли детали коррупционного скандала в Киеве - 15.11.2025, ПРАЙМ

"Золотой унитаз": На Западе раскрыли детали коррупционного скандала в Киеве

Коррупционный скандал на Украине стал серьезным ударом для руководства в Киеве, возглавляемого Владимиром Зеленским, сообщает Financial Times. | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T21:45+0300

2025-11-15T21:45+0300

2025-11-15T21:45+0300

украина

киев

запад

владимир зеленский

энергоатом

financial times

набу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Коррупционный скандал на Украине стал серьезным ударом для руководства в Киеве, возглавляемого Владимиром Зеленским, сообщает Financial Times. "Администрация Зеленского оказалась втянута в крупнейший коррупционный скандал с момента его вступления в должность, что дестабилизировало власти в критический момент конфликта", — говорится в статье.Издание подчеркивает, что обнаруженные доказательства коррупции, включая "золотой унитаз и сумки с наличными", а также записи разговоров о отмывании денег вызвали возмущение среди жителей Украины. Financial Times отмечает, что Зеленский сейчас активно старается дистанцироваться от участников скандала, особенно от своего друга и союзника Тимура Миндича, однако это, вероятно, не принесет желаемого результата. "Эксперты и политики отмечают, что новые подробности, которые всплывут во время следствия, могут еще сильнее дестабилизировать президента", — говорится в публикации.Аналитики полагают, что дальнейшие разоблачения, включая потенциальное влияние Миндича на бывшего министра обороны Рустема Умерова, могут обострить политическую ситуацию в стране. "Если появится новая информация, касающаяся Зеленского или его аппарата... то, конечно, это будет новый виток", — приводит издание слова киевского политолога Владимира Фесенко.Коррупционный скандалВ понедельник НАБУ начало крупномасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в украинском энергетическом секторе. Агентство обнародовало фотографии сумок, полных иностранных купюр, найденных в ходе обысков, однако точная сумма пока остается неизвестной. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, сотрудники антикоррупционного бюро провели обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации "Украинской правды", представители НАБУ также провели обыски у Миндича, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк добавил, что бизнесмена в срочном порядке вывезли за пределы Украины. Установлено, что средства, похищенные в энергетической сфере на Украине, отмывались через офис, расположенный в центре Киева. Депутат Ирина Геращенко предупредила, что в такой ситуации Киев может утратить поддержку западных стран. Во вторник НАБУ выдвинуло обвинения против семи членов преступной группы, причастной к коррупции в энергетическом секторе, включая Миндича. В деле также фигурирует бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранили от должности министра юстиции, и Верховной Раде предстоит утвердить его отставку, а также увольнение Светланы Гринчук с поста министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его ключевого финансиста Александра Цукермана.

https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864568589.html

https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864565429.html

https://1prime.ru/20251115/kiev-864568755.html

https://1prime.ru/20251115/ukraina-864567632.html

https://1prime.ru/20251115/ukraina-864554334.html

https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864555960.html

украина

киев

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, запад, владимир зеленский, энергоатом, financial times, набу