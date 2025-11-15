Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине предсказали Зеленскому грустный финал - 15.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864570370.html
На Украине предсказали Зеленскому грустный финал
На Украине предсказали Зеленскому грустный финал - 15.11.2025, ПРАЙМ
На Украине предсказали Зеленскому грустный финал
Главы киевского режима Владимира Зеленского скоро не будет, заявил во время заседания суда украинский олигарх Игорь Коломойский*, его слова привело издание... | 15.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-15T22:22+0300
2025-11-15T22:22+0300
украина
киев
игорь коломойский
владимир зеленский
энергоатом
набу
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cc2a80cca8dd193a82835132034289cf.jpg
МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Главы киевского режима Владимира Зеленского скоро не будет, заявил во время заседания суда украинский олигарх Игорь Коломойский*, его слова привело издание Страна.ua."Скоро его не будет, этого Наполеона", — сказал Коломойский*.Он назвал Зеленского "генералиссимусом Наполеоном IV", потому что в прошлом Зеленский исполнил роль французского императора в комедии "Ржевский против Наполеона". Ранее украинская пресса сообщала, что Коломойский*, находящийся под стражей, мог выступать в качестве информатора для НАБУ в крупном деле, связанном с коррупцией в энергетическом секторе. В течение нескольких недель до обнародования этой информации Коломойский* регулярно посещал допросы в НАБУ, после которых делился с близкими информацией о том, что вскоре влияние Зеленского закончится. В мае 2024 года офис генерального прокурора Украины предъявил Коломойскому* обвинение в организации заказного убийства в 2003 году директора одной из юридических фирм. Поводом для этого стало нежелание директора исполнить требования по аннулированию и признанию неправомерными решений собрания акционеров одного из открытых акционерных обществ. Как ранее сообщало украинское издание "Страна․ua", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд отказал Коломойскому* в праве на внесение залога для выхода из СИЗО. С сентября 2023 года Коломойский* находится под арестом в связи с обвинениями по нескольким уголовным делам.Коррупционный скандалВ понедельник НАБУ начало крупномасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в украинском энергетическом секторе. Агентство обнародовало фотографии сумок, полных иностранных купюр, найденных в ходе обысков, однако точная сумма пока остается неизвестной.Как сообщил депутат Ярослав Железняк, сотрудники антикоррупционного бюро провели обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации "Украинской правды", представители НАБУ также провели обыски у Миндича, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк добавил, что бизнесмена в срочном порядке вывезли за пределы Украины.Установлено, что средства, похищенные в энергетической сфере на Украине, отмывались через офис, расположенный в центре Киева.Депутат Ирина Геращенко предупредила, что в такой ситуации Киев может утратить поддержку западных стран.Во вторник НАБУ выдвинуло обвинения против семи членов преступной группы, причастной к коррупции в энергетическом секторе, включая Миндича. В деле также фигурирует бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранили от должности министра юстиции, и Верховной Раде предстоит утвердить его отставку, а также увольнение Светланы Гринчук с поста министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его ключевого финансиста Александра Цукермана.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://1prime.ru/20251115/ukraina-864570210.html
https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864569973.html
https://1prime.ru/20251115/kiev-864568755.html
https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864568589.html
https://1prime.ru/20251115/ukraina-864567632.html
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_faed74a5bd27616b6d20c9cef1ad5f0f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, игорь коломойский, владимир зеленский, энергоатом, набу
УКРАИНА, Киев, Игорь Коломойский, Владимир Зеленский, Энергоатом, НАБУ
22:22 15.11.2025
 
На Украине предсказали Зеленскому грустный финал

Олигарх Коломойский заявил, что Зеленского скоро не будет

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Главы киевского режима Владимира Зеленского скоро не будет, заявил во время заседания суда украинский олигарх Игорь Коломойский*, его слова привело издание Страна.ua.
"Скоро его не будет, этого Наполеона", — сказал Коломойский*.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
"Стыдятся признать". На Западе рассказали об ужасных вещах на Украине
22:11
Он назвал Зеленского "генералиссимусом Наполеоном IV", потому что в прошлом Зеленский исполнил роль французского императора в комедии "Ржевский против Наполеона".
Ранее украинская пресса сообщала, что Коломойский*, находящийся под стражей, мог выступать в качестве информатора для НАБУ в крупном деле, связанном с коррупцией в энергетическом секторе. В течение нескольких недель до обнародования этой информации Коломойский* регулярно посещал допросы в НАБУ, после которых делился с близкими информацией о том, что вскоре влияние Зеленского закончится.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
"Золотой унитаз": На Западе раскрыли детали коррупционного скандала в Киеве
21:45
В мае 2024 года офис генерального прокурора Украины предъявил Коломойскому* обвинение в организации заказного убийства в 2003 году директора одной из юридических фирм. Поводом для этого стало нежелание директора исполнить требования по аннулированию и признанию неправомерными решений собрания акционеров одного из открытых акционерных обществ. Как ранее сообщало украинское издание "Страна․ua", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд отказал Коломойскому* в праве на внесение залога для выхода из СИЗО.
С сентября 2023 года Коломойский* находится под арестом в связи с обвинениями по нескольким уголовным делам.
Киев, Украина
На митинге в Киеве потребовали объявить Зеленскому импичмент
20:23

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ начало крупномасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в украинском энергетическом секторе. Агентство обнародовало фотографии сумок, полных иностранных купюр, найденных в ходе обысков, однако точная сумма пока остается неизвестной.
Как сообщил депутат Ярослав Железняк, сотрудники антикоррупционного бюро провели обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации "Украинской правды", представители НАБУ также провели обыски у Миндича, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк добавил, что бизнесмена в срочном порядке вывезли за пределы Украины.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
Украинские СМИ сообщили о готовящемся ударе по Зеленскому
20:18
Установлено, что средства, похищенные в энергетической сфере на Украине, отмывались через офис, расположенный в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко предупредила, что в такой ситуации Киев может утратить поддержку западных стран.
Во вторник НАБУ выдвинуло обвинения против семи членов преступной группы, причастной к коррупции в энергетическом секторе, включая Миндича. В деле также фигурирует бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранили от должности министра юстиции, и Верховной Раде предстоит утвердить его отставку, а также увольнение Светланы Гринчук с поста министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его ключевого финансиста Александра Цукермана.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.11.2025
"Не сидит без дела". СМИ раскрыли новый план Украины
17:24
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
УКРАИНАКиевИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийЭнергоатомНАБУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала