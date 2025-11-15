https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864570370.html

На Украине предсказали Зеленскому грустный финал

На Украине предсказали Зеленскому грустный финал - 15.11.2025, ПРАЙМ

На Украине предсказали Зеленскому грустный финал

Главы киевского режима Владимира Зеленского скоро не будет, заявил во время заседания суда украинский олигарх Игорь Коломойский*, его слова привело издание... | 15.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-15T22:22+0300

2025-11-15T22:22+0300

2025-11-15T22:22+0300

украина

киев

игорь коломойский

владимир зеленский

энергоатом

набу

https://cdnn.1prime.ru/img/84022/86/840228634_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_cc2a80cca8dd193a82835132034289cf.jpg

МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Главы киевского режима Владимира Зеленского скоро не будет, заявил во время заседания суда украинский олигарх Игорь Коломойский*, его слова привело издание Страна.ua."Скоро его не будет, этого Наполеона", — сказал Коломойский*.Он назвал Зеленского "генералиссимусом Наполеоном IV", потому что в прошлом Зеленский исполнил роль французского императора в комедии "Ржевский против Наполеона". Ранее украинская пресса сообщала, что Коломойский*, находящийся под стражей, мог выступать в качестве информатора для НАБУ в крупном деле, связанном с коррупцией в энергетическом секторе. В течение нескольких недель до обнародования этой информации Коломойский* регулярно посещал допросы в НАБУ, после которых делился с близкими информацией о том, что вскоре влияние Зеленского закончится. В мае 2024 года офис генерального прокурора Украины предъявил Коломойскому* обвинение в организации заказного убийства в 2003 году директора одной из юридических фирм. Поводом для этого стало нежелание директора исполнить требования по аннулированию и признанию неправомерными решений собрания акционеров одного из открытых акционерных обществ. Как ранее сообщало украинское издание "Страна․ua", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд отказал Коломойскому* в праве на внесение залога для выхода из СИЗО. С сентября 2023 года Коломойский* находится под арестом в связи с обвинениями по нескольким уголовным делам.Коррупционный скандалВ понедельник НАБУ начало крупномасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в украинском энергетическом секторе. Агентство обнародовало фотографии сумок, полных иностранных купюр, найденных в ходе обысков, однако точная сумма пока остается неизвестной.Как сообщил депутат Ярослав Железняк, сотрудники антикоррупционного бюро провели обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации "Украинской правды", представители НАБУ также провели обыски у Миндича, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк добавил, что бизнесмена в срочном порядке вывезли за пределы Украины.Установлено, что средства, похищенные в энергетической сфере на Украине, отмывались через офис, расположенный в центре Киева.Депутат Ирина Геращенко предупредила, что в такой ситуации Киев может утратить поддержку западных стран.Во вторник НАБУ выдвинуло обвинения против семи членов преступной группы, причастной к коррупции в энергетическом секторе, включая Миндича. В деле также фигурирует бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранили от должности министра юстиции, и Верховной Раде предстоит утвердить его отставку, а также увольнение Светланы Гринчук с поста министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его ключевого финансиста Александра Цукермана.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://1prime.ru/20251115/ukraina-864570210.html

https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864569973.html

https://1prime.ru/20251115/kiev-864568755.html

https://1prime.ru/20251115/zelenskiy-864568589.html

https://1prime.ru/20251115/ukraina-864567632.html

украина

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, игорь коломойский, владимир зеленский, энергоатом, набу