На Украине предсказали Зеленскому грустный финал
Олигарх Коломойский заявил, что Зеленского скоро не будет
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – ПРАЙМ. Главы киевского режима Владимира Зеленского скоро не будет, заявил во время заседания суда украинский олигарх Игорь Коломойский*, его слова привело издание Страна.ua.
"Скоро его не будет, этого Наполеона", — сказал Коломойский*.
Он назвал Зеленского "генералиссимусом Наполеоном IV", потому что в прошлом Зеленский исполнил роль французского императора в комедии "Ржевский против Наполеона".
Ранее украинская пресса сообщала, что Коломойский*, находящийся под стражей, мог выступать в качестве информатора для НАБУ в крупном деле, связанном с коррупцией в энергетическом секторе. В течение нескольких недель до обнародования этой информации Коломойский* регулярно посещал допросы в НАБУ, после которых делился с близкими информацией о том, что вскоре влияние Зеленского закончится.
В мае 2024 года офис генерального прокурора Украины предъявил Коломойскому* обвинение в организации заказного убийства в 2003 году директора одной из юридических фирм. Поводом для этого стало нежелание директора исполнить требования по аннулированию и признанию неправомерными решений собрания акционеров одного из открытых акционерных обществ. Как ранее сообщало украинское издание "Страна․ua", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд отказал Коломойскому* в праве на внесение залога для выхода из СИЗО.
С сентября 2023 года Коломойский* находится под арестом в связи с обвинениями по нескольким уголовным делам.
Коррупционный скандал
В понедельник НАБУ начало крупномасштабную операцию по выявлению коррупционных схем в украинском энергетическом секторе. Агентство обнародовало фотографии сумок, полных иностранных купюр, найденных в ходе обысков, однако точная сумма пока остается неизвестной.
Как сообщил депутат Ярослав Железняк, сотрудники антикоррупционного бюро провели обыски у экс-министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По информации "Украинской правды", представители НАБУ также провели обыски у Миндича, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк добавил, что бизнесмена в срочном порядке вывезли за пределы Украины.
Установлено, что средства, похищенные в энергетической сфере на Украине, отмывались через офис, расположенный в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко предупредила, что в такой ситуации Киев может утратить поддержку западных стран.
Во вторник НАБУ выдвинуло обвинения против семи членов преступной группы, причастной к коррупции в энергетическом секторе, включая Миндича. В деле также фигурирует бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко временно отстранили от должности министра юстиции, и Верховной Раде предстоит утвердить его отставку, а также увольнение Светланы Гринчук с поста министра энергетики. В четверг Зеленский ввел санкции против Миндича и его ключевого финансиста Александра Цукермана.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.