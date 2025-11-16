https://1prime.ru/20251116/aksakov--864578630.html

Аксаков уточнил позицию о законопроекте о равном доступе к маркетплейсам

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил РИА Новости, что поддерживает разработку законопроекта о равном доступе к маркетплейсам для регулирования скидок для продавцов и покупателей, но при этом важно сделать так, чтобы специальные условия и скидки, которые давали выгоду гражданам, сохранились. В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех ее партнеров и пользователей, исключив преимущества для аффилированных с такой платформой лиц и закрепив принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа. "Полностью поддерживаю равный доступ к маркетплейсам для продавцов и покупателей и соответствующий законопроект. Но при этом важно сделать так, чтобы специальные условия и скидки, которые давали выгоду гражданам, сохранились", - сказал РИА Новости Аксаков. Он отметил, что если это не учесть при принятии закона, люди столкнуться с фактическим ростом цен, в результате условия будут одинаково невыгодными для покупателей. "Как сохранить выгоду при равных условиях доступа, нужно обсуждать с участием законодателей, самих маркетплейсов, банков, регулятора. Насколько я знаю, процесс идет и определенные подвижки у конкретных маркетплейсов уже есть. Уверен, что мы найдем решение", - заключил депутат Госдумы. Эльвира Набиуллина заявляла, что банки и маркетплейсы горячо дискутируют на тему особенностей предоставления на этих площадках финансовых услуг - оплачивать картой банка маркетплейса иногда выгоднее за счет скидок, и условия конкуренции в платежах обращают на себя внимание других участников финрынка, и назвала такую конкуренцию "не совсем справедливой".

