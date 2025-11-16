https://1prime.ru/20251116/arakchi-864581368.html

В Иране нет незадекларированных ядерных объектов, заявил Аракчи

ТЕГЕРАН, 16 ноя - ПРАЙМ. Иран в настоящее время не занимается обогащением урана, кроме того, у исламской республики нет незадекларированных ядерных объектов, заявил в кулуарах конференции по международному праву в Тегеране глава МИД Ирана Аббас Аракчи."В Иране нет незадекларированных ядерных объектов", - заявил министр, добавив также, что страна сейчас не занимается обогащением урана.Аракчи отметил, что существуют определенные правила сотрудничества с МАГАТЭ, которые должны соблюдаться с учетом меняющейся обстановки, и пока они соблюдаются, сотрудничество Ирана с МАГАТЭ будет продолжаться.Глава внешнеполитического ведомства также добавил, что Иран является сторонником переговоров, но продолжит их только если они будут соответствовать интересам и не будут нарушать права иранского народа. По словам министра, нынешний подход администрации США не свидетельствует о готовности к равным и честным переговорам для достижения общих интересов.В сентябре глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что МАГАТЭ не видит прямых признаков того, что Иран повышает уровень обогащения урана, но мощности для этого у Тегерана есть.США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Они применили противобункерные бомбы GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator, без которых Израиль не способен поразить самые глубокие подземные объекты, сообщил американский телеканал Fox News. Бомбы доставил стратегический бомбардировщик B-2.

