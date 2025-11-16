https://1prime.ru/20251116/armiya-864574317.html

"С удовольствием бы прикончили": в США неожиданно высказались о России

Профессор из Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis, что российская армия превосходит любую европейскую в мощи и... | 16.11.2025

МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. Профессор из Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis, что российская армия превосходит любую европейскую в мощи и боеспособности."Если взять российскую армию и поставить ее против британской, это был бы неравный бой. Любая армия в Европе проиграла бы в противостоянии с вооруженными силами России", — предупредил он. Эксперт напомнил, что западные страны с самого начала стремились к стратегическому поражению России и разрушению ее экономической базы. "Мы бы с удовольствием прикончили Россию, как великую державу. <…> У нас не получилось это сделать", — признал Миршаймер. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее указывал, что Россия готова к обсуждению с Украиной политического регулирования и предлагается работать в различных форматах. Однако, по его словам, Москва пока не получила реакции от Киева на предложение создать три рабочие группы по гуманитарным, военным и политическим вопросам. Это предложение было озвучено российской стороной в ходе третьих переговоров в Стамбуле в июле. Кроме того, Владимир Зеленский отказался от приглашения российского лидера Владимира Путина посетить Москву для переговоров.

