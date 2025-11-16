Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"С удовольствием бы прикончили": в США неожиданно высказались о России - 16.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251116/armiya-864574317.html
"С удовольствием бы прикончили": в США неожиданно высказались о России
"С удовольствием бы прикончили": в США неожиданно высказались о России - 16.11.2025, ПРАЙМ
"С удовольствием бы прикончили": в США неожиданно высказались о России
Профессор из Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis, что российская армия превосходит любую европейскую в мощи и... | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T07:31+0300
2025-11-16T07:31+0300
россия
москва
европа
украина
владимир зеленский
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860217791_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_083134c47ea4a3dd1f687e888904dce0.jpg
МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. Профессор из Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis, что российская армия превосходит любую европейскую в мощи и боеспособности."Если взять российскую армию и поставить ее против британской, это был бы неравный бой. Любая армия в Европе проиграла бы в противостоянии с вооруженными силами России", — предупредил он. Эксперт напомнил, что западные страны с самого начала стремились к стратегическому поражению России и разрушению ее экономической базы. "Мы бы с удовольствием прикончили Россию, как великую державу. &lt;…&gt; У нас не получилось это сделать", — признал Миршаймер. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее указывал, что Россия готова к обсуждению с Украиной политического регулирования и предлагается работать в различных форматах. Однако, по его словам, Москва пока не получила реакции от Киева на предложение создать три рабочие группы по гуманитарным, военным и политическим вопросам. Это предложение было озвучено российской стороной в ходе третьих переговоров в Стамбуле в июле. Кроме того, Владимир Зеленский отказался от приглашения российского лидера Владимира Путина посетить Москву для переговоров.
москва
европа
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860217791_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_94d9333c1ea11e33105827da5ffe4a88.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, москва, европа, украина, владимир зеленский, владимир путин
РОССИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин
07:31 16.11.2025
 
"С удовольствием бы прикончили": в США неожиданно высказались о России

Миршаймер: ни одна европейская армия не может противостоять ВС России

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноября — ПРАЙМ. Профессор из Чикагского университета Джон Миршаймер заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis, что российская армия превосходит любую европейскую в мощи и боеспособности.
"Если взять российскую армию и поставить ее против британской, это был бы неравный бой. Любая армия в Европе проиграла бы в противостоянии с вооруженными силами России", — предупредил он.
Эксперт напомнил, что западные страны с самого начала стремились к стратегическому поражению России и разрушению ее экономической базы.
"Мы бы с удовольствием прикончили Россию, как великую державу. <…> У нас не получилось это сделать", — признал Миршаймер.
Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее указывал, что Россия готова к обсуждению с Украиной политического регулирования и предлагается работать в различных форматах. Однако, по его словам, Москва пока не получила реакции от Киева на предложение создать три рабочие группы по гуманитарным, военным и политическим вопросам. Это предложение было озвучено российской стороной в ходе третьих переговоров в Стамбуле в июле. Кроме того, Владимир Зеленский отказался от приглашения российского лидера Владимира Путина посетить Москву для переговоров.
 
РОССИЯМОСКВАЕВРОПАУКРАИНАВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала