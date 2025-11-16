Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам сообщили об изменениях цен на ряд марок автомобилей - 16.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251116/avto-864580827.html
Россиянам сообщили об изменениях цен на ряд марок автомобилей
Россиянам сообщили об изменениях цен на ряд марок автомобилей - 16.11.2025, ПРАЙМ
Россиянам сообщили об изменениях цен на ряд марок автомобилей
С начала ноября в России у 12 брендов автомобилей изменилась стоимость, сообщает агентство "Автостат". | 16.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-16T14:10+0300
2025-11-16T14:10+0300
бизнес
россия
автотор
gac
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/16/842801652_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_259bd3ac8cacbe43129092701de8cc5e.jpg
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. С начала ноября в России у 12 брендов автомобилей изменилась стоимость, сообщает агентство "Автостат". "У десяти брендов отмечено удорожание отдельных моделей, у одного – удешевление, а еще у одного произошла ценовая корректировка в обе стороны", — говорится в публикации.Цены поменялись на модели таких компаний, как Changan, KGM, Besturn, Tank, SWM, GAC, Soueast, FAW, Great Wall Motor и Avior, а также у производителя пикапов Ambertruck Work "Автотор". Ранее на этой неделе "Автостат" сообщил, что средняя цена нового легкового автомобиля в России с января по октябрь 2025 года составила 3,23 миллиона рублей, а по итогам октября — 3,43 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20251116/avilon-864579228.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84280/16/842801652_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_1c25d981eec54bc93b505c9e0cec2fb9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, автотор, gac
Бизнес, РОССИЯ, Автотор, GAC
14:10 16.11.2025
 
Россиянам сообщили об изменениях цен на ряд марок автомобилей

В ноябре 12 автомобильных марок поменяли цену в России

© РИА Новости . Николай Хижняк | Перейти в медиабанкXX Тольяттинский автосалон "Motorexpo"
XX Тольяттинский автосалон Motorexpo - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
XX Тольяттинский автосалон "Motorexpo". Архивное фото
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. С начала ноября в России у 12 брендов автомобилей изменилась стоимость, сообщает агентство "Автостат".
"У десяти брендов отмечено удорожание отдельных моделей, у одного – удешевление, а еще у одного произошла ценовая корректировка в обе стороны", — говорится в публикации.
Цены поменялись на модели таких компаний, как Changan, KGM, Besturn, Tank, SWM, GAC, Soueast, FAW, Great Wall Motor и Avior, а также у производителя пикапов Ambertruck Work "Автотор".
Ранее на этой неделе "Автостат" сообщил, что средняя цена нового легкового автомобиля в России с января по октябрь 2025 года составила 3,23 миллиона рублей, а по итогам октября — 3,43 миллиона рублей.
Автомобили в официальном дилерском центре Chery - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2025
Дилеры назвал модели авто в пределах трех миллионов рублей
12:07
 
БизнесРОССИЯАвтоторGAC
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала