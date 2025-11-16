https://1prime.ru/20251116/avto-864580827.html
Россиянам сообщили об изменениях цен на ряд марок автомобилей
Россиянам сообщили об изменениях цен на ряд марок автомобилей - 16.11.2025, ПРАЙМ
Россиянам сообщили об изменениях цен на ряд марок автомобилей
16.11.2025
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. С начала ноября в России у 12 брендов автомобилей изменилась стоимость, сообщает агентство "Автостат". "У десяти брендов отмечено удорожание отдельных моделей, у одного – удешевление, а еще у одного произошла ценовая корректировка в обе стороны", — говорится в публикации.Цены поменялись на модели таких компаний, как Changan, KGM, Besturn, Tank, SWM, GAC, Soueast, FAW, Great Wall Motor и Avior, а также у производителя пикапов Ambertruck Work "Автотор". Ранее на этой неделе "Автостат" сообщил, что средняя цена нового легкового автомобиля в России с января по октябрь 2025 года составила 3,23 миллиона рублей, а по итогам октября — 3,43 миллиона рублей.
