Украина может не вернуть кредит за счет российских активов, считает Барро - 16.11.2025
Украина может не вернуть кредит за счет российских активов, считает Барро
2025-11-16T17:57+0300
2025-11-16T17:57+0300
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро допустил, что Украина может не вернуть кредит на 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов, который ей может выделить Евросоюз. "У нас есть некоторые требования относительно этого кредита... Требование участия вместе с нами наших партнеров по G7, чтобы они разделили с нами финансовые риски, связанные с этим кредитом, по поводу погашения которого у нас нет абсолютной уверенности", - заявил министр в эфире радиостанции France Inter. Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
17:57 16.11.2025
 
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро допустил, что Украина может не вернуть кредит на 140 миллиардов евро за счет замороженных российских активов, который ей может выделить Евросоюз.
"У нас есть некоторые требования относительно этого кредита... Требование участия вместе с нами наших партнеров по G7, чтобы они разделили с нами финансовые риски, связанные с этим кредитом, по поводу погашения которого у нас нет абсолютной уверенности", - заявил министр в эфире радиостанции France Inter.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия пока согласия на такое использование российских суверенных средств не дала.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 28.10.2025
В ЕС заявили, что Украина сможет получить кредит за счет российских активов
28 октября, 11:50
 
