В "Билайне" рассказали о сложных случаях телефонного мошенничества
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Телефонные мошенники из раза в раз пытаются усложнить свои схемы, так, одним из самых трудных для отражения оказался случай в Дагестане - жертву атаковали трижды с интервалом в месяц, позвонив ей более 26 тысяч раз, рассказали РИА Новости в "Билайне". "Самыми сложными для отражения оказались следующие случаи: клиента из республики Дагестан 1960 года рождения атаковали трижды с интервалом в месяц - 30 числа в июне, июле и августе. В общей сложности он получил больше 26 тысяч мошеннических звонков", - заявили РИА Новости в компании. Еще одному абоненту оператора - жертве 1983 года рождения из Пензы - 12 июня позвонили 22 850 раз. Атака продолжалась весь день: с 9.00 до 23.00. А клиентка 1959 года рождения из Москвы 31 мая получила 3 539 звонков за два часа с 8 утра. В компании отметили, что с начала года было заблокировано почти 3,5 миллиарда звонков от мошенников и спамеров. Самой распространенной мишенью злоумышленников остаются люди старшего возраста, добавили там. Так, чуть больше трети всех заблокированных вредоносных звонков - 233 миллиона - пришлось на клиентов старше 65 лет.
10:05 16.11.2025
 
В "Билайне" рассказали о сложных случаях телефонного мошенничества

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Телефонные мошенники из раза в раз пытаются усложнить свои схемы, так, одним из самых трудных для отражения оказался случай в Дагестане - жертву атаковали трижды с интервалом в месяц, позвонив ей более 26 тысяч раз, рассказали РИА Новости в "Билайне".
"Самыми сложными для отражения оказались следующие случаи: клиента из республики Дагестан 1960 года рождения атаковали трижды с интервалом в месяц - 30 числа в июне, июле и августе. В общей сложности он получил больше 26 тысяч мошеннических звонков", - заявили РИА Новости в компании.
Еще одному абоненту оператора - жертве 1983 года рождения из Пензы - 12 июня позвонили 22 850 раз. Атака продолжалась весь день: с 9.00 до 23.00. А клиентка 1959 года рождения из Москвы 31 мая получила 3 539 звонков за два часа с 8 утра.
В компании отметили, что с начала года было заблокировано почти 3,5 миллиарда звонков от мошенников и спамеров. Самой распространенной мишенью злоумышленников остаются люди старшего возраста, добавили там. Так, чуть больше трети всех заблокированных вредоносных звонков - 233 миллиона - пришлось на клиентов старше 65 лет.
 
