Дачников предупредили о новых штрафах за борщевик уже весной

Дачников предупредили о новых штрафах за борщевик уже весной

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. C 1 марта 2026 года бесконтрольное произрастание борщевика на частных участках будет признано нарушением земельного законодательства и повлечет за собой административную ответственность для собственников. Об этом рассказала агентству “Прайм” адвокат Елена Кудерко.С 1 марта вступают в силу поправки в Земельный кодекс РФ, ужесточающие ответственность за распространение опасных растений. В целях охраны земель правообладатели будут обязаны проводить мероприятия по защите территорий от распространения инвазивных видов растений, к которым относится борщевик Сосновского."С этой даты ответственность станет единой для всей страны и будет регулироваться статьей 8.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ). Размеры штрафов возрастут кратно: для граждан — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для юридических лиц — от 400 тысяч до 700 тысяч рублей”, - предупреждает адвокатВ настоящее время ответственность за невыполнение мероприятий по борьбе с борщевиком устанавливается регионами. Для Московского региона, например, действуют детальные методические рекомендации. По действующему нормативному порядку, правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприятия по удалению борщевика.Для этого применяются три основных способа: химический, механический и агротехнический, допускается их комбинация.Механический способ включает скашивание и выкапывание корневой системы. После покоса допустима стерня высотой не более 20 см. Растения с соцветиями подлежат обязательной утилизации, так как семена способны дозревать после скашивания. В населенных пунктах, где запрещена химическая обработка, требуется именно выкапывание точки роста растения.Агротехнический способ предполагает вспашку, дискование или рекультивацию земель с использованием сельскохозяйственной техники.Химическая обработка проводится сертифицированными гербицидами. Ее запрещено применять в водоохранных зонах, рядом с жилыми домами и на особо охраняемых природных территориях. После обработки на участке устанавливаются информационные таблички с датой проведения и названием препарата.“Борьба с борщевиком требует системного подхода. Рекомендуется проводить не менее трех обработок за сезон, начиная с мая, до полного исчезновения растения. Для полного уничтожения очага необходим контроль территории в течение не менее трех лет”, - предупредила Кудерко.

